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ATX legt zu: AT&S mit starkem Plus, Bawag übertrifft Vorjahr, Wienerberger senkt Prognose (Podcast)

21.07.2026, 821 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1203 ordnet Christian Drastil die aktuellen Marktbewegungen ein. Zudem verraten sieben Börsepeople im Rückblick, wer aus ihrer Sicht Fußball-Weltmeister werden würde – und wie nah sie an der Realität lagen. ATX mit Plus – AT&S an der Spitze Die Wiener Börse zeigte sich am Mittag des 21. Juli 2026 fester. Der ATX legte um 0,41 Prozent auf 6423 Punkte zu. Klarer Top-Performer war AT&S mit einem Plus von 8,7 Prozent, nachdem die Aktie zuvor mehrere schwächere Tage verzeichnet hatte. Dahinter folgten FACC mit 2,3 Prozent Plus und die Erste Group mit 1,6 Prozent Plus. Auch der deutsche Leitindex DAX zog an, ein Plus von 0,4 Prozent. Damit rückt die Marke von 25.000 Punkten wieder etwas...

Weiterlesen: ATX legt zu: AT&S mit starkem Plus, Bawag übertrifft Vorjahr, Wienerberger senkt Prognose


(21.07.2026)

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Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic




 

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