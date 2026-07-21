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Börsegeschichte 21.7.: Semperit, Strabag, Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.07.2026, 652 Zeichen

Abs. High/Low:
21.07.1992: Low - Semperit: 1.246 Euro

under MA200:
21.07.2009: Strabag: Am längsten unter MA200: 347 Tage (endete am: 21.07.2009) zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
21.07.1992: Lenzing: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 21.07.1992)

Bisher gab es an einem 21. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.07. beträgt 0,12%. Der beste 21.07. fand im Jahr 2011 mit 2,05% statt, der schlechteste 21.07. im Jahr 1997 mit -2,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.07.)


(21.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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