Börsegeschichte 21.7.: Semperit, Strabag, Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.07.2026, 652 Zeichen

Abs. High/Low:

21.07.1992: Low - Semperit: 1.246 Euro



under MA200:

21.07.2009: Strabag: Am längsten unter MA200: 347 Tage (endete am: 21.07.2009) zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

21.07.1992: Lenzing: Längste negative Serie: 14 Tage (endete am 21.07.1992)

Bisher gab es an einem 21. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.07. beträgt 0,12%. Der beste 21.07. fand im Jahr 2011 mit 2,05% statt, der schlechteste 21.07. im Jahr 1997 mit -2,10%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.07.)

(21.07.2026)

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Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Zumtobel, AT&S, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosenbauer, Verbund, OMV, voestalpine, Porr, Fabasoft, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Fresenius Medical Care, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Deutsche Bank, Volkswagen Vz..

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