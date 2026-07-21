Nachlese: Roman Rafeiner und gutes Trefferbild mit Marco Seltenreich (audio cd.at)

21.07.2026, 941 Zeichen

Schade, dass wir nicht gewetten hatten! So hatten Marco Seltenreich und ich im Vorfeld Österreichs Abschneiden bei der Fussball-WM getippt: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd?si=0b97010c992b4731

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/7AQ0GZtAWb53WaAr4KtwTR

- ATX unverändert

- Frequentis erneut gesucht

- PIR-News zu Andritz, Frequentis, Erste Group, Addiko, cyan

- Roman Rafeiner läutet die Opening Bell für Montag. Der Banker, Sportfan und langjährige Wegbegleiter freut sich über die schöne Outperformance des Österreichischen Aktienmarkts

- Vintage zu BA-CA, Libro, Agrana

- IPO-Index trudelt

- Spoiler Marco Seltenreich und Franziska Waltz

- Börse Frankfurt: DAX fester, aber unter 25.000, Siemens Energy gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.07.)

(21.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Zumtobel, AT&S, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosenbauer, Verbund, OMV, voestalpine, Porr, Fabasoft, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Fresenius Medical Care, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Deutsche Bank, Volkswagen Vz..

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