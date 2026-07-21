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Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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21.07.2026, 1270 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.41 Prozent im Plus bei 6423 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.73% auf 174.4 Euro, dahinter FACC mit +2.32% auf 16.31 Euro und Erste Group mit +1.64% auf 114.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24946 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 1.46% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.62% auf 158.17 Euro, dahinter Infineon mit +3.34% auf 66.14 Euro und Hochtief mit +2.19% auf 466.4 Euro.

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    Autor: Christian Drastil

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