Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesucht
Autor:
Christian Drastil
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21.07.2026, 1270 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:57 liegt der ATX mit +0.41 Prozent im Plus bei 6423 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.73% auf 174.4 Euro, dahinter FACC mit +2.32% auf 16.31 Euro und Erste Group mit +1.64% auf 114.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24946 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 1.46% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.62% auf 158.17 Euro, dahinter Infineon mit +3.34% auf 66.14 Euro und Hochtief mit +2.19% auf 466.4 Euro.
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Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830
Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic
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