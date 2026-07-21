» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesucht

21.07.2026, 1270 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.41 Prozent im Plus bei 6423 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.59% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.73% auf 174.4 Euro, dahinter FACC mit +2.32% auf 16.31 Euro und Erste Group mit +1.64% auf 114.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24946 (+0.40%, Ultimo 2025: 24490, 1.46% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.62% auf 158.17 Euro, dahinter Infineon mit +3.34% auf 66.14 Euro und Hochtief mit +2.19% auf 466.4 Euro.

- PIR-News zu Bawag, wienerberger, Kontron, Reploid, Post, Marinomed, RBI/Addiko

- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, AT&S

- Nachlese: Roman Rafeiner und gutes Trefferbild mit Marco Seltenreich

- Börsegeschichte 21.7.: Semperit, Strabag, Lenzing

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.13% vs. last #gabb, +6.77% ytd, +129.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

(21.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1203: ATX mit AT&S stärker, Marinomed-Vermutung, diese 7 Börsepeople tippten Spanien und wir Kalajdzic

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Zumtobel, AT&S, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosenbauer, Verbund, OMV, voestalpine, Porr, Fabasoft, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Wolftank-Adisa, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Bawag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Fresenius Medical Care, Münchener Rück, MTU Aero Engines, Deutsche Bank, Volkswagen Vz..

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