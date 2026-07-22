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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.07.2026, 559 Zeichen

Um 11:45 liegt der ATX mit +0.08 Prozent im Plus bei 6516 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.20% auf 73.25 Euro, dahinter VIG mit +1.54% auf 65.9 Euro und CPI Europe AG mit +1.11% auf 15.53 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25138 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 2.13% ytd). Topperformer DAX sind Airbus Group mit +5.97% auf 206.225 Euro, dahinter GEA Group mit +4.85% auf 62.125 Euro und Commerzbank mit +1.96% auf 38.49 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)


(22.07.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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