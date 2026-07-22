(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.07.2026, 559 Zeichen
Um 11:45 liegt der ATX mit +0.08 Prozent im Plus bei 6516 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.34% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.20% auf 73.25 Euro, dahinter VIG mit +1.54% auf 65.9 Euro und CPI Europe AG mit +1.11% auf 15.53 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25138 (+0.50%, Ultimo 2025: 24490, 2.13% ytd). Topperformer DAX sind Airbus Group mit +5.97% auf 206.225 Euro, dahinter GEA Group mit +4.85% auf 62.125 Euro und Commerzbank mit +1.96% auf 38.49 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)
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