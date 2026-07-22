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IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar macht und ein Börsenspiel-Revival startet (Podcast)

22.07.2026, 1070 Zeichen
In der aktuellen Folge der Kapitalmarktstimme Daily Voice, empfängt Host Christian Drastil seinen langjährigen Weggefährten Andreas Wölfl – Titel der Episode: "Das IMAPS Börsenspiel als großes iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler". Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei WirtschaftsBlatt Online vor rund 20 Jahren, Wölfl selbst blickt zudem auf eine Vergangenheit bei der Wiener Börse und im ATX-Management zurück. Im Gespräch stellt er sein aktuelles Unternehmen IMAPS vor, erläutert das Konzept eines wiederbelebten Börsenspiels und gibt Einblicke in ein KI-gestütztes Aktienanalyse-Format. Das Geschäftsmodell von IMAPS: Zertifikate für individuelle Strategien IMAPS positioniert sich als Zertifikate-Emittent mit einer klaren Nischenstrategie. Das Unternehmen bietet Partizipationszertifikate auf selbst zusammengestellte, sogenannte customized Basiswerte an. Wölfl beschreibt das Modell als eine "Mischung aus Wikifolio...

Weiterlesen: IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar macht und ein Börsenspiel-Revival startet


(22.07.2026)

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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

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    1970
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    1995
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    Dag Alveng
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    1987
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    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Yusuf Sevinçli
    Oculus
    2018
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire



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