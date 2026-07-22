SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News zu Telekom Austria, FACC, Frequentis, NLB/Addiko, Research zu wienerberger, AT&S, Bawag (Christine Petzwinkler)

22.07.2026, 4402 Zeichen

Die A1 Group hat die Zahlen für das 1. Halbjahr veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,1 Prozent auf 2.795 Mio. Euro, das EBITDA ohne Restrukturierungskosten erhöhte sich um 4,2 Prozent auf 1.098 Mio. Euro. Das Nettoergebnis stieg um 15,4 Prozent auf 319 Mio. Euro. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von einem Gesamtumsatzwachstum von 2–3 Prozent sowie Investitionsausgaben ohne Spektrum und M&A von rund 750 Mio. Euro wird bestätigt. Seitens der Raiffeisen Research-Analysten heißt es zu den Q2-Zahlen: "Telekom Austria konnte auf ein insgesamt solides zweites Geschäftsquartal zurückblicken, wobei das EBITDA hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,2 Prozent auf 1,43 Mrd. Euro gesteigert werden, sodass die Konsensschätzungen in Höhe von 1,41 Mrd. Euro übertroffen wurden. Als Wachstumstreiber galt erneut das umsatzstärkere Dienstleistungsgeschäft mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 1,19 Mrd. Euro, während die Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten um 10,0 Prozent auf 221 Mio. Euro steigen konnten. Heruntergebrochen auf die jeweiligen Regionen trugen alle CEE-Märkte zum internationalen Umsatzwachstum von 9,1 Prozent auf 765 Mio. Euro bei. In Österreich konnte das starke Wachstum aus Endgeräteverkäufen (+14,0 Prozent) jedoch nicht das rückläufige Dienstleistungsgeschäft (-2,5 Prozent) ausgleichen, sodass der heimische Markt Umsatzeinbußen von insgesamt -1,1 Prozent auf 678 Mio. Euro hinnehmen musste." Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Telekom-Aktie lautete Kauf.
Telekom Austria ( Akt. Indikation:  9,71 /9,78, 0,05%)

FACC baut die Composite-Fertigung für den Kunden Airbus gemeinsam mit dem Partner Kineco Aerospace in Indien weiter aus. Die Zusammenarbeit baut auf der langfristigen Vereinbarung auf, die FACC und Kineco auf der Paris Air Show im Jahr 2025 unterzeichnet haben und ist Teil des Engagements von FACC, das Wachstum des indischen Luft- und Raumfahrt-Ökosystems durch den Aufbau industrieller Kapazitäten mit langfristigen Partnern zu unterstützen. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2027 geplant.
FACC ( Akt. Indikation:  16,02 /16,18, -1,35%)

Frequentis USA erhielt vom US-Verkehrsministerium im Jahr 2024 den Auftrag für die Lieferung von Air-to-Ground Protocol Converters (APC), die im Rahmen der ersten Phase des Voice-over-IP Communication Enterprise (VoICE)‑Programms der Federal Aviation Administration (FAA) vergeben wurde. Nun hat Frequentis die Produktion des 15.000sten Air-to-Ground Protocol Converters (APC) für das Modernisierungsprogramm „Brand-New Air Traffic Control System“ (BNATCS) abgeschlossen und damit einen Meilenstein für das weltweit größte Modernisierungsprogramm der Luftfahrtkommunikation mit tausenden Netzendpunkten im nationalen Luftraum der USA erreicht.
Frequentis ( Akt. Indikation:  71,80 /73,00, 2,99%)

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, nimmt der Addiko-Aktionär Wellington das NLB-Angebot zu 37,0 Euro je Aktie an. Dieses sei für Kunden das attraktivste, sofern sich die Bedingungen oder Umstände konkurrierender Angebote nicht wesentlich ändern, wird das Investmentunternehmen zitiert. Bisher haben bereits die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Brandes Investment Partners sowie der stellvertretende Addiko-Aufsichtsratschef Johannes Proksch das NLB-Angebot angenommen. Insgesamt wurden 28,9 ⁠Prozent ⁠an Addiko angedient. Die Mindestannahmeschwelle bei der NLB liegt bei 50 Prozent plus eine Aktie. Der RBI wurden ‌bisher 55,5 Prozent der Addiko-Aktien angedient. Die Mindestannahmeschwelle der RBI von mehr als 55 Prozent ist damit erreicht.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  26,70 /27,00, -2,36%)

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die wienerberger-Aktie und senken das Kursziel von 34,0 auf 25,0 Euro.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  21,24 /21,34, -0,42%)

Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Aktien der Bawag von 188,00 auf 191,00 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung.
Bawag ( Akt. Indikation:  173,60 /173,90, -1,00%)

Zudem bestätigen die Deutsche Bank Analysten die Kaufempfehlung und das Kursziel von 310,0 Euro für AT&S. Sie sehen die jüngsten Kursrückgänge als Chance.
AT&S ( Akt. Indikation:  179,00 /179,60, -0,17%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)


(22.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück




Addiko Bank
Akt. Indikation:  26.80 / 28.50
Uhrzeit:  22:14:32
Veränderung zu letztem SK:  -0.18%
Letzter SK:  27.70 ( 0.00%)

AT&S
Akt. Indikation:  168.60 / 171.60
Uhrzeit:  22:15:37
Veränderung zu letztem SK:  1.01%
Letzter SK:  168.40 ( -5.18%)

Bawag
Akt. Indikation:  170.70 / 171.80
Uhrzeit:  22:14:44
Veränderung zu letztem SK:  0.03%
Letzter SK:  171.20 ( -1.67%)

FACC
Akt. Indikation:  15.64 / 15.80
Uhrzeit:  22:14:44
Veränderung zu letztem SK:  0.51%
Letzter SK:  15.64 ( -2.49%)

Frequentis
Akt. Indikation:  75.30 / 77.50
Uhrzeit:  22:14:44
Veränderung zu letztem SK:  1.73%
Letzter SK:  75.10 ( 4.02%)

Telekom Austria
Akt. Indikation:  9.46 / 9.50
Uhrzeit:  22:14:44
Veränderung zu letztem SK:  -0.42%
Letzter SK:  9.52 ( -2.46%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  20.56 / 20.72
Uhrzeit:  22:14:44
Veränderung zu letztem SK:  1.28%
Letzter SK:  20.38 ( -4.23%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita.

Random Partner

3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...

» PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...

» Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. imaps Börsenspiel, China, Franziska Wal...

» LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubl...

» ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...

» IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Addiko/NLB/RBI: Heute verstreicht wichtige Frist
Rvok3lmavu Erfahrungen 2026: Test & Bewertung | Österreich
PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon: (Christine Petzwinkler)
Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt mehr als 4 Prozent




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: FACC(1), Bawag(1), OMV(1), Uniqa(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
    Star der Stunde: RBI 1.8%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), SBO(1), OMV(1)
    Star der Stunde: RBI 3.36%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), AT&S(1)
    BSN Vola-Event Frequentis
    Star der Stunde: Frequentis 2.17%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.58%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Formes nues
    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Yusuf Sevinçli
    Oculus
    2018
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    JH Engström
    CDG / JHE
    2008
    Steidl

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft



    Autor: Christine Petzwinkler

    22.07.2026, 4402 Zeichen

    Die A1 Group hat die Zahlen für das 1. Halbjahr veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,1 Prozent auf 2.795 Mio. Euro, das EBITDA ohne Restrukturierungskosten erhöhte sich um 4,2 Prozent auf 1.098 Mio. Euro. Das Nettoergebnis stieg um 15,4 Prozent auf 319 Mio. Euro. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von einem Gesamtumsatzwachstum von 2–3 Prozent sowie Investitionsausgaben ohne Spektrum und M&A von rund 750 Mio. Euro wird bestätigt. Seitens der Raiffeisen Research-Analysten heißt es zu den Q2-Zahlen: "Telekom Austria konnte auf ein insgesamt solides zweites Geschäftsquartal zurückblicken, wobei das EBITDA hinter den Erwartungen zurückblieb. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,2 Prozent auf 1,43 Mrd. Euro gesteigert werden, sodass die Konsensschätzungen in Höhe von 1,41 Mrd. Euro übertroffen wurden. Als Wachstumstreiber galt erneut das umsatzstärkere Dienstleistungsgeschäft mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 1,19 Mrd. Euro, während die Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten um 10,0 Prozent auf 221 Mio. Euro steigen konnten. Heruntergebrochen auf die jeweiligen Regionen trugen alle CEE-Märkte zum internationalen Umsatzwachstum von 9,1 Prozent auf 765 Mio. Euro bei. In Österreich konnte das starke Wachstum aus Endgeräteverkäufen (+14,0 Prozent) jedoch nicht das rückläufige Dienstleistungsgeschäft (-2,5 Prozent) ausgleichen, sodass der heimische Markt Umsatzeinbußen von insgesamt -1,1 Prozent auf 678 Mio. Euro hinnehmen musste." Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Telekom-Aktie lautete Kauf.
    Telekom Austria ( Akt. Indikation:  9,71 /9,78, 0,05%)

    FACC baut die Composite-Fertigung für den Kunden Airbus gemeinsam mit dem Partner Kineco Aerospace in Indien weiter aus. Die Zusammenarbeit baut auf der langfristigen Vereinbarung auf, die FACC und Kineco auf der Paris Air Show im Jahr 2025 unterzeichnet haben und ist Teil des Engagements von FACC, das Wachstum des indischen Luft- und Raumfahrt-Ökosystems durch den Aufbau industrieller Kapazitäten mit langfristigen Partnern zu unterstützen. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2027 geplant.
    FACC ( Akt. Indikation:  16,02 /16,18, -1,35%)

    Frequentis USA erhielt vom US-Verkehrsministerium im Jahr 2024 den Auftrag für die Lieferung von Air-to-Ground Protocol Converters (APC), die im Rahmen der ersten Phase des Voice-over-IP Communication Enterprise (VoICE)‑Programms der Federal Aviation Administration (FAA) vergeben wurde. Nun hat Frequentis die Produktion des 15.000sten Air-to-Ground Protocol Converters (APC) für das Modernisierungsprogramm „Brand-New Air Traffic Control System“ (BNATCS) abgeschlossen und damit einen Meilenstein für das weltweit größte Modernisierungsprogramm der Luftfahrtkommunikation mit tausenden Netzendpunkten im nationalen Luftraum der USA erreicht.
    Frequentis ( Akt. Indikation:  71,80 /73,00, 2,99%)

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, nimmt der Addiko-Aktionär Wellington das NLB-Angebot zu 37,0 Euro je Aktie an. Dieses sei für Kunden das attraktivste, sofern sich die Bedingungen oder Umstände konkurrierender Angebote nicht wesentlich ändern, wird das Investmentunternehmen zitiert. Bisher haben bereits die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Brandes Investment Partners sowie der stellvertretende Addiko-Aufsichtsratschef Johannes Proksch das NLB-Angebot angenommen. Insgesamt wurden 28,9 ⁠Prozent ⁠an Addiko angedient. Die Mindestannahmeschwelle bei der NLB liegt bei 50 Prozent plus eine Aktie. Der RBI wurden ‌bisher 55,5 Prozent der Addiko-Aktien angedient. Die Mindestannahmeschwelle der RBI von mehr als 55 Prozent ist damit erreicht.
    Addiko Bank ( Akt. Indikation:  26,70 /27,00, -2,36%)

    Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung für die wienerberger-Aktie und senken das Kursziel von 34,0 auf 25,0 Euro.
    Wienerberger ( Akt. Indikation:  21,24 /21,34, -0,42%)

    Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen das Kursziel für die Aktien der Bawag von 188,00 auf 191,00 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung.
    Bawag ( Akt. Indikation:  173,60 /173,90, -1,00%)

    Zudem bestätigen die Deutsche Bank Analysten die Kaufempfehlung und das Kursziel von 310,0 Euro für AT&S. Sie sehen die jüngsten Kursrückgänge als Chance.
    AT&S ( Akt. Indikation:  179,00 /179,60, -0,17%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)


    (22.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage und die RBI legt etwas zurück




    Addiko Bank
    Akt. Indikation:  26.80 / 28.50
    Uhrzeit:  22:14:32
    Veränderung zu letztem SK:  -0.18%
    Letzter SK:  27.70 ( 0.00%)

    AT&S
    Akt. Indikation:  168.60 / 171.60
    Uhrzeit:  22:15:37
    Veränderung zu letztem SK:  1.01%
    Letzter SK:  168.40 ( -5.18%)

    Bawag
    Akt. Indikation:  170.70 / 171.80
    Uhrzeit:  22:14:44
    Veränderung zu letztem SK:  0.03%
    Letzter SK:  171.20 ( -1.67%)

    FACC
    Akt. Indikation:  15.64 / 15.80
    Uhrzeit:  22:14:44
    Veränderung zu letztem SK:  0.51%
    Letzter SK:  15.64 ( -2.49%)

    Frequentis
    Akt. Indikation:  75.30 / 77.50
    Uhrzeit:  22:14:44
    Veränderung zu letztem SK:  1.73%
    Letzter SK:  75.10 ( 4.02%)

    Telekom Austria
    Akt. Indikation:  9.46 / 9.50
    Uhrzeit:  22:14:44
    Veränderung zu letztem SK:  -0.42%
    Letzter SK:  9.52 ( -2.46%)

    Wienerberger
    Akt. Indikation:  20.56 / 20.72
    Uhrzeit:  22:14:44
    Veränderung zu letztem SK:  1.28%
    Letzter SK:  20.38 ( -4.23%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita.

    Random Partner

    3 Banken Generali
    Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...

    » PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...

    » Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. imaps Börsenspiel, China, Franziska Wal...

    » LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubl...

    » ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...

    » IMAPS Capital: Wie ein Zertifikate-Emittent Trader-Strategien handelbar ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Addiko/NLB/RBI: Heute verstreicht wichtige Frist
    Rvok3lmavu Erfahrungen 2026: Test & Bewertung | Österreich
    PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon: (Christine Petzwinkler)
    Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt mehr als 4 Prozent




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: FACC(1), Bawag(1), OMV(1), Uniqa(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: AT&S(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
      Star der Stunde: RBI 1.8%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), SBO(1), OMV(1)
      Star der Stunde: RBI 3.36%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Bawag(1), AT&S(1)
      BSN Vola-Event Frequentis
      Star der Stunde: Frequentis 2.17%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -1.58%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de