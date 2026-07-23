Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
23.07.2026, 398 Zeichen
Bisher gab es an einem 23. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.07. beträgt 0,26%. Der beste 23.07. fand im Jahr 1997 mit 3,15% statt, der schlechteste 23.07. im Jahr 2012 mit -2,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.07.)
Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Frequentis, RBI, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Zumtobel, Porr, AT&S, Andritz, Heid AG, Rosenbauer, Wolford, Wolftank-Adisa, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald Horizon (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger (Börse Gesch...
» Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio cd.at)
» PIR-News zu RBI, Research zu wienerberger und Marinomed (Christine Petzw...
» ATX legt zu: ÖVP bringt KESt-Behaltefrist ins Spiel, Spannung bei Addiko...
» Vier Jahrzehnte Wiener Kapitalmarkt: Roman Rafeiner erinnert sich an Boo...
» Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria ...
» ATX-Trends: RBI, wienerberger, AT&S ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Heid AG, Wolftank-Adisa, Rosenbauer, Frequent...
- Wie AT&S, Andritz, RBI, voestalpine, Erste Group ...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald...
- Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wi...
- Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio ...
- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Wienerberge...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
João Linneu
JJ VFF VV
2026
Void
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
23.07.2026, 398 Zeichen
Bisher gab es an einem 23. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.07. beträgt 0,26%. Der beste 23.07. fand im Jahr 1997 mit 3,15% statt, der schlechteste 23.07. im Jahr 2012 mit -2,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.07.)
Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Frequentis, RBI, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Zumtobel, Porr, AT&S, Andritz, Heid AG, Rosenbauer, Wolford, Wolftank-Adisa, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald Horizon (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger (Börse Gesch...
» Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio cd.at)
» PIR-News zu RBI, Research zu wienerberger und Marinomed (Christine Petzw...
» ATX legt zu: ÖVP bringt KESt-Behaltefrist ins Spiel, Spannung bei Addiko...
» Vier Jahrzehnte Wiener Kapitalmarkt: Roman Rafeiner erinnert sich an Boo...
» Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed...
» Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria ...
» ATX-Trends: RBI, wienerberger, AT&S ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Heid AG, Wolftank-Adisa, Rosenbauer, Frequent...
- Wie AT&S, Andritz, RBI, voestalpine, Erste Group ...
- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald...
- Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wi...
- Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio ...
- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Wienerberge...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1192: ATX schwächer, die Volumina auf Jahreslow, FACC und Palfinger im Duett, EY lobt Ö-Versicherer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Dag Alveng
Asylum
1987
Koks Forlag & Preus Fotomuseum
JH Engström
CDG / JHE
2008
Steidl