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Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.07.2026, 398 Zeichen

Bisher gab es an einem 23. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.07. beträgt 0,26%. Der beste 23.07. fand im Jahr 1997 mit 3,15% statt, der schlechteste 23.07. im Jahr 2012 mit -2,87%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.07.)


(23.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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