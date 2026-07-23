SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubliche WM-Tipps

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.07.2026, 5463 Zeichen

Hello again, hier drei Podcasts, die gerade feine Downloads aufweisen

Hören: https://open.spotify.com/episode/6FR4bw8GS9x6BDDMwsQiYZ Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler. Wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die kleine private WM-Wette hat er mit Spanien gegen meinen Argentinien-Tipp gewonnen. Im Telefon-Podcast drei Tage später geht es um eine gemeinsame Entwicklung aus den frühen Nuller-Jahren, als wir bei Wirtschaftsblatt:online zusammenarbeiteten. Unseren damaligen Tippspiel-Renner iFG Cup (Credit auch an Josef Chladek) hat Andreas, der mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland wurde, als imaps Börsenspiel neu aufgesetzt, was mich sehr freut. Wir reden über Regelwerk, Gewinnmöglichkeit und haben auch einen Spoiler zu Österreichischen Aktien. https://game.imaps-capital.com/ https://equitystory.ai Andreas im Fanboy-Buch zur Wiener Börse: http://www.christian-drastil.com

Franziska Waltz hören: https://open.spotify.com/episode/4FO7267dFox4l1f5dltKrs Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

a) ein Podcasttalk b) eine Leseprobe

Für Folge 4 kam mich die grossartige Franziska Waltz, eine enge Wegbegleiterin meiner engen Wegbegleiter Norbert Peter/Marco Seltenreich, besuchen. Franziska schreibt gemeinsam mit Norbert Peter (ja, der!) und Claus Schönhofer Killer-Krimi-Kurzgeschichten (3 AutorInnen a 3 Stories in 9-Story-Bänden), die jüngste Tat heisst "Wiener Wedding Killer". Angesprochen hab ich Franziska bei einer Lesung bei Thalia in Wien 3, als ich mit Marco Seltenreich die WM-Vorhersagen aufgenommen habe, weil alles so lange dauerte. Als die Lesung dann mit Franziska startete, waren wir ruhig, weil impressed. Franziska darf die Lesungen immer starten und nach dem Podcast-Genuss wird man erahnen, warum. Im Vorfeld des Podcasts hatte ich Angst, weil Franziska über sich sagt, dass sie gerne im Sommer mordet. Daher habe ich ihren Besuch mehrfach angekündigt, damit mir nix passiert. Dann kam sie auch noch im Bösewichtin-Shirt, aber ich bin ja mutig. Im Podcast stellen wir das Buch vor, reden über Cosy Krimis, über Bräutigamie, über Tote in Buch und Film, gefundene Trotteln, über einen Leichen-Wunsch von Peter/Seltenreich, Filme, Hörbücher, Todessterne und und vieles mehr.

Wiener Wedding Killer bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077... Wiener Wedding Killer bei Morawa: https://www.morawa.at/detail/ISBN-9783903989979/Walt... Welche Sensation Marco Seltenreich mit mir beim Warten aufgenommen hat: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast Franziska und Film-Leichen: https://www.cultfilm.at Wiener Krimi Trio auf Insta: https://www.instagram.com/wiener_krimitrio/ Wiener Krimi Trio auf Facebook: https://www.facebook.com/wienerkrimitrio

Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com Mehr Books from Friends: http://www.audio-cd.at/booksfromfriends

Hören: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd Folge 6 des Offline-Podcasts war schon ziemlich fußballerisch. Marco Seltenreich und Norbert Peter interviewten den Sänger Hans Huber, was seine Rolle als Chormitglied 1978 beim Chor Österreichischer Sportreporter für "Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich" betrifft. 2026 hat Hans dann mit uns "Österreich weltmeisterreif" aufgenommen.

Setup für Folge 7: Marco Seltenreich und Christian Drastil sassen am 1.6. bei Thalia und warteten auf eine Lesung von "Wedding Killer" mit u.a. Norbert Peter und Franziska Waltz. Es war der Abend des letzten Ö-Testspiels vor der WM gegen Tunesien und es kam die Nachricht, dass sich Christoph Baumgartner beim Aufwärmen verletzt hat. Und weil es sooo lange dauerte, das Warten, hatten wir schnell bei Thalia WM-Vorhersagen zum Nachher-Senden aufgenommen, aber nur was Österreich betrifft.

Spannend, das 7 Wochen später zu hören. Soooooo schlecht haben wir gar nicht getippt. Schade, dass wir nicht gewettet haben.

About: Marco und Norbert sind Autoren vom Buch "Offline", das launig in die 70er, 80er und 90er zurückblickt. Über 100 Begriffe aus dem deutschsprachigen Raum haben in diesem umfangreich bebilderten Werk zusammengefunden, ein Strong Buy für alle, die ohne digitale Omnipräsenz groß geworden sind oder einfach diese Zeit cool finden und sich vom Retrohype mitreißen lassen. Mit audio-cd.at-Host Christian Drastil machen sie den Offline-Podcast als hörbare Verlängerung der Idee.

Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071... - https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast - Österreich weltmeisterreif: http://www.audio-cd.at/music - https://norbertpeter.at - https://www.medizinkabarett.at - Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546 - Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(23.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige




 

Bildnachweis

1. Mit Andreas Wölfl

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita, Commerzbank, Infineon, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Brenntag, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, SAP, adidas, Zalando.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria ...

» ATX-Trends: RBI, wienerberger, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...

» PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...

» Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Neues Kursziel für wienerberger
Wie Manz, Nestlé, Infineon, Commerzbank, Roche Holding und RBI für Gesprächsstoff sorgten
Fanboy-Buch
Guten Morgen mit SAP, Volkswagen, CA Immo, Sanofi ...
Rhoen-Klinikum am schwächsten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Marinomed Biotech
    Smeilinho zu Wienerberger
    Smeilinho zu RBI
    Star der Stunde: AT&S 0.71%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Palfinger(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Strabag 1.53%, Rutsch der Stunde: Andritz -1.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(2), RBI(1)
    Star der Stunde: Andritz 5.27%, Rutsch der Stunde: OMV -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Fritz Kühn
    Kompositionen in Schwarz und Weiß
    1959
    F. Bruckmann

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde

    Harry Gruyaert
    Lumières blanches
    1986
    Éditions Photo Copies



    Autor: Christian Drastil

    23.07.2026, 5463 Zeichen

    Hello again, hier drei Podcasts, die gerade feine Downloads aufweisen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/6FR4bw8GS9x6BDDMwsQiYZ Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler. Wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die kleine private WM-Wette hat er mit Spanien gegen meinen Argentinien-Tipp gewonnen. Im Telefon-Podcast drei Tage später geht es um eine gemeinsame Entwicklung aus den frühen Nuller-Jahren, als wir bei Wirtschaftsblatt:online zusammenarbeiteten. Unseren damaligen Tippspiel-Renner iFG Cup (Credit auch an Josef Chladek) hat Andreas, der mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland wurde, als imaps Börsenspiel neu aufgesetzt, was mich sehr freut. Wir reden über Regelwerk, Gewinnmöglichkeit und haben auch einen Spoiler zu Österreichischen Aktien. https://game.imaps-capital.com/ https://equitystory.ai Andreas im Fanboy-Buch zur Wiener Börse: http://www.christian-drastil.com

    Franziska Waltz hören: https://open.spotify.com/episode/4FO7267dFox4l1f5dltKrs Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

    a) ein Podcasttalk b) eine Leseprobe

    Für Folge 4 kam mich die grossartige Franziska Waltz, eine enge Wegbegleiterin meiner engen Wegbegleiter Norbert Peter/Marco Seltenreich, besuchen. Franziska schreibt gemeinsam mit Norbert Peter (ja, der!) und Claus Schönhofer Killer-Krimi-Kurzgeschichten (3 AutorInnen a 3 Stories in 9-Story-Bänden), die jüngste Tat heisst "Wiener Wedding Killer". Angesprochen hab ich Franziska bei einer Lesung bei Thalia in Wien 3, als ich mit Marco Seltenreich die WM-Vorhersagen aufgenommen habe, weil alles so lange dauerte. Als die Lesung dann mit Franziska startete, waren wir ruhig, weil impressed. Franziska darf die Lesungen immer starten und nach dem Podcast-Genuss wird man erahnen, warum. Im Vorfeld des Podcasts hatte ich Angst, weil Franziska über sich sagt, dass sie gerne im Sommer mordet. Daher habe ich ihren Besuch mehrfach angekündigt, damit mir nix passiert. Dann kam sie auch noch im Bösewichtin-Shirt, aber ich bin ja mutig. Im Podcast stellen wir das Buch vor, reden über Cosy Krimis, über Bräutigamie, über Tote in Buch und Film, gefundene Trotteln, über einen Leichen-Wunsch von Peter/Seltenreich, Filme, Hörbücher, Todessterne und und vieles mehr.

    Wiener Wedding Killer bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077... Wiener Wedding Killer bei Morawa: https://www.morawa.at/detail/ISBN-9783903989979/Walt... Welche Sensation Marco Seltenreich mit mir beim Warten aufgenommen hat: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast Franziska und Film-Leichen: https://www.cultfilm.at Wiener Krimi Trio auf Insta: https://www.instagram.com/wiener_krimitrio/ Wiener Krimi Trio auf Facebook: https://www.facebook.com/wienerkrimitrio

    Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com Mehr Books from Friends: http://www.audio-cd.at/booksfromfriends

    Hören: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd Folge 6 des Offline-Podcasts war schon ziemlich fußballerisch. Marco Seltenreich und Norbert Peter interviewten den Sänger Hans Huber, was seine Rolle als Chormitglied 1978 beim Chor Österreichischer Sportreporter für "Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich" betrifft. 2026 hat Hans dann mit uns "Österreich weltmeisterreif" aufgenommen.

    Setup für Folge 7: Marco Seltenreich und Christian Drastil sassen am 1.6. bei Thalia und warteten auf eine Lesung von "Wedding Killer" mit u.a. Norbert Peter und Franziska Waltz. Es war der Abend des letzten Ö-Testspiels vor der WM gegen Tunesien und es kam die Nachricht, dass sich Christoph Baumgartner beim Aufwärmen verletzt hat. Und weil es sooo lange dauerte, das Warten, hatten wir schnell bei Thalia WM-Vorhersagen zum Nachher-Senden aufgenommen, aber nur was Österreich betrifft.

    Spannend, das 7 Wochen später zu hören. Soooooo schlecht haben wir gar nicht getippt. Schade, dass wir nicht gewettet haben.

    About: Marco und Norbert sind Autoren vom Buch "Offline", das launig in die 70er, 80er und 90er zurückblickt. Über 100 Begriffe aus dem deutschsprachigen Raum haben in diesem umfangreich bebilderten Werk zusammengefunden, ein Strong Buy für alle, die ohne digitale Omnipräsenz groß geworden sind oder einfach diese Zeit cool finden und sich vom Retrohype mitreißen lassen. Mit audio-cd.at-Host Christian Drastil machen sie den Offline-Podcast als hörbare Verlängerung der Idee.

    Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071... - https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast - Österreich weltmeisterreif: http://www.audio-cd.at/music - https://norbertpeter.at - https://www.medizinkabarett.at - Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546 - Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

    Danke fürs Reinhören!

    christian.drastil@audio-cd.at


    (23.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige




     

    Bildnachweis

    1. Mit Andreas Wölfl

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita, Commerzbank, Infineon, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Brenntag, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, SAP, adidas, Zalando.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria ...

    » ATX-Trends: RBI, wienerberger, AT&S ...

    » Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997 (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard...

    » PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:...

    » Wiener Börse Party #1205: ATX schwächer, Frequentis gesucht, NLB stellt ...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Neues Kursziel für wienerberger
    Wie Manz, Nestlé, Infineon, Commerzbank, Roche Holding und RBI für Gesprächsstoff sorgten
    Fanboy-Buch
    Guten Morgen mit SAP, Volkswagen, CA Immo, Sanofi ...
    Rhoen-Klinikum am schwächsten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Marinomed Biotech
      Smeilinho zu Wienerberger
      Smeilinho zu RBI
      Star der Stunde: AT&S 0.71%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Palfinger(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Strabag 1.53%, Rutsch der Stunde: Andritz -1.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: OMV(2), RBI(1)
      Star der Stunde: Andritz 5.27%, Rutsch der Stunde: OMV -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1198: ATX schwächer, guter Tag für Semperit, 2. Versuch vom Sommerloch und eine klare Präferenz bei Addiko Bank

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      Joan van der Keuken
      Wij zijn 17
      1955
      C.A.J. van Dishoeck

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de