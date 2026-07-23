LinkedIn-NL: Das imaps Börsenspiel, die Bösewichtin zu Gast und unglaubliche WM-Tipps

Hello again, hier drei Podcasts, die gerade feine Downloads aufweisen

Hören: https://open.spotify.com/episode/6FR4bw8GS9x6BDDMwsQiYZ Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler. Wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die kleine private WM-Wette hat er mit Spanien gegen meinen Argentinien-Tipp gewonnen. Im Telefon-Podcast drei Tage später geht es um eine gemeinsame Entwicklung aus den frühen Nuller-Jahren, als wir bei Wirtschaftsblatt:online zusammenarbeiteten. Unseren damaligen Tippspiel-Renner iFG Cup (Credit auch an Josef Chladek) hat Andreas, der mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland wurde, als imaps Börsenspiel neu aufgesetzt, was mich sehr freut. Wir reden über Regelwerk, Gewinnmöglichkeit und haben auch einen Spoiler zu Österreichischen Aktien. https://game.imaps-capital.com/ https://equitystory.ai Andreas im Fanboy-Buch zur Wiener Börse: http://www.christian-drastil.com

Franziska Waltz hören: https://open.spotify.com/episode/4FO7267dFox4l1f5dltKrs Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

a) ein Podcasttalk b) eine Leseprobe

Für Folge 4 kam mich die grossartige Franziska Waltz, eine enge Wegbegleiterin meiner engen Wegbegleiter Norbert Peter/Marco Seltenreich, besuchen. Franziska schreibt gemeinsam mit Norbert Peter (ja, der!) und Claus Schönhofer Killer-Krimi-Kurzgeschichten (3 AutorInnen a 3 Stories in 9-Story-Bänden), die jüngste Tat heisst "Wiener Wedding Killer". Angesprochen hab ich Franziska bei einer Lesung bei Thalia in Wien 3, als ich mit Marco Seltenreich die WM-Vorhersagen aufgenommen habe, weil alles so lange dauerte. Als die Lesung dann mit Franziska startete, waren wir ruhig, weil impressed. Franziska darf die Lesungen immer starten und nach dem Podcast-Genuss wird man erahnen, warum. Im Vorfeld des Podcasts hatte ich Angst, weil Franziska über sich sagt, dass sie gerne im Sommer mordet. Daher habe ich ihren Besuch mehrfach angekündigt, damit mir nix passiert. Dann kam sie auch noch im Bösewichtin-Shirt, aber ich bin ja mutig. Im Podcast stellen wir das Buch vor, reden über Cosy Krimis, über Bräutigamie, über Tote in Buch und Film, gefundene Trotteln, über einen Leichen-Wunsch von Peter/Seltenreich, Filme, Hörbücher, Todessterne und und vieles mehr.

Wiener Wedding Killer bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077... Wiener Wedding Killer bei Morawa: https://www.morawa.at/detail/ISBN-9783903989979/Walt... Welche Sensation Marco Seltenreich mit mir beim Warten aufgenommen hat: http://www.audio-cd.at/offline-der-podcast Franziska und Film-Leichen: https://www.cultfilm.at Wiener Krimi Trio auf Insta: https://www.instagram.com/wiener_krimitrio/ Wiener Krimi Trio auf Facebook: https://www.facebook.com/wienerkrimitrio

Das Fanboy-Buch: http://www.christian-drastil.com Mehr Books from Friends: http://www.audio-cd.at/booksfromfriends

Hören: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd Folge 6 des Offline-Podcasts war schon ziemlich fußballerisch. Marco Seltenreich und Norbert Peter interviewten den Sänger Hans Huber, was seine Rolle als Chormitglied 1978 beim Chor Österreichischer Sportreporter für "Grüß' Euch, Wir Sind Aus Öst'reich" betrifft. 2026 hat Hans dann mit uns "Österreich weltmeisterreif" aufgenommen.

Setup für Folge 7: Marco Seltenreich und Christian Drastil sassen am 1.6. bei Thalia und warteten auf eine Lesung von "Wedding Killer" mit u.a. Norbert Peter und Franziska Waltz. Es war der Abend des letzten Ö-Testspiels vor der WM gegen Tunesien und es kam die Nachricht, dass sich Christoph Baumgartner beim Aufwärmen verletzt hat. Und weil es sooo lange dauerte, das Warten, hatten wir schnell bei Thalia WM-Vorhersagen zum Nachher-Senden aufgenommen, aber nur was Österreich betrifft.

Spannend, das 7 Wochen später zu hören. Soooooo schlecht haben wir gar nicht getippt. Schade, dass wir nicht gewettet haben.

About: Marco und Norbert sind Autoren vom Buch "Offline", das launig in die 70er, 80er und 90er zurückblickt. Über 100 Begriffe aus dem deutschsprachigen Raum haben in diesem umfangreich bebilderten Werk zusammengefunden, ein Strong Buy für alle, die ohne digitale Omnipräsenz groß geworden sind oder einfach diese Zeit cool finden und sich vom Retrohype mitreißen lassen. Mit audio-cd.at-Host Christian Drastil machen sie den Offline-Podcast als hörbare Verlängerung der Idee.

Offline, das Buch: zB. https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1071... - https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast - Österreich weltmeisterreif: http://www.audio-cd.at/music - https://norbertpeter.at - https://www.medizinkabarett.at - Marco Seltenreich Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/6546 - Norbert Peter Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7876

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

Danke fürs Reinhören!