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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.07.2026, 1308 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit -0.86 Prozent im Minus bei 6472 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.01% auf 73.65 Euro, dahinter AT&S mit +1.69% auf 180.6 Euro und Polytec Group mit +1.60% auf 4.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24977 ( -0.71%, Ultimo 2025: 24490, 2.72% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.28% auf 45.485 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.58% auf 1033.8 Euro und BASF mit +1.01% auf 49.465 Euro.

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(23.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige




 

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