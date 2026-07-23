Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht

23.07.2026, 1308 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit -0.86 Prozent im Minus bei 6472 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.01% auf 73.65 Euro, dahinter AT&S mit +1.69% auf 180.6 Euro und Polytec Group mit +1.60% auf 4.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24977 ( -0.71%, Ultimo 2025: 24490, 2.72% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.28% auf 45.485 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.58% auf 1033.8 Euro und BASF mit +1.01% auf 49.465 Euro.

- PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon:

- #gabb Jobradar: Verbund, Polytec, CPI Europe, Buwog

- Nachlese: imaps Börsenspiel, Franziska Waltz, Marco Seltenreich, Gerhard Rauscher

- Börsegeschichte 23.7.: Bitte wieder so wie 1997

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last #gabb, +7.56% ytd, +131.00% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

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Christian Vollmuth: https://audio-cd.at/page/podcast/8830

(23.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita, Commerzbank, Infineon, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Brenntag, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, SAP, adidas, Zalando.

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