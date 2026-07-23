Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, AT&S und Polytec gesucht
Autor:
Christian Drastil
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23.07.2026, 1308 Zeichen
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Um 12:06 liegt der ATX mit -0.86 Prozent im Minus bei 6472 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.01% auf 73.65 Euro, dahinter AT&S mit +1.69% auf 180.6 Euro und Polytec Group mit +1.60% auf 4.775 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24977 ( -0.71%, Ultimo 2025: 24490, 2.72% ytd). Topperformer DAX sind DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.28% auf 45.485 Euro, dahinter Rheinmetall mit +2.58% auf 1033.8 Euro und BASF mit +1.01% auf 49.465 Euro.
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Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige
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