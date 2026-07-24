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ATX legt zu: ÖVP bringt KESt-Behaltefrist ins Spiel, Spannung bei Addiko und Marinomed (Podcast)

24.07.2026, 887 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1206 mit dem traditionellen Motto „Market & Me" ordnet Christian Drastil die wichtigsten Entwicklungen des Handelstages ein – von einem freundlichen ATX über eine politische Kehrtwende beim Thema Kapitalertragsteuer bis hin zu Analysten-Einschätzungen zu Wienerberger und Marinomed. ATX und DAX zu Mittag im Plus Der österreichische Leitindex ATX zeigte sich am Freitag zum Mittag fester. Um 11:45 Uhr notierte er 0,6 Prozent im Plus bei 6.498 Punkten. Aus der Private Investor Relations Group gehörten Andritz mit einem Plus von 3,3 Prozent, Frequentis mit 1 Prozent und FACC ebenfalls mit 1 Prozent zu den Top-Performern des Tages. Auch der deutsche Leitindex DAX verzeichnete Gewinne und lag mit 24.980 Punkten knapp unter der 25.000er-Marke, ein Plus von...

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