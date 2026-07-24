Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.07.2026, 764 Zeichen

IPOs:

24.07.2000: stage1.cc: stage1.cc mit IPO in Wien. Emissionserlös war . zum Kalender



Extrema:

24.07.2002: Flop 2: Uniqa: -14.47% - [Flop 1: -15.88% (18.02.2009), Flop 3: -12.03% (22.05.2006)] zum Kalender



Indexumstellungen:

24.07.2000: bwin kommt in den ATX. zum Kalender



under MA200:

24.07.2009: Wienerberger: Am längsten unter MA200: 679 Tage (endete am: 24.07.2009)

Bisher gab es an einem 24. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.07. beträgt -0,23%. Der beste 24.07. fand im Jahr 2000 mit 2,98%statt, der schlechteste 24.07. im Jahr 2002 mit -4,38%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)

(24.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Wienerberger, RBI, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, OMV, Emerald Horizon AG, CA Immo, AT&S, Gurktaler AG VZ, Mayr-Melnhof, Wolford, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, RHI Magnesita, Commerzbank, Infineon, Rheinmetall, Fresenius Medical Care, Brenntag, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, SAP, adidas, Zalando.

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