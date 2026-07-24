Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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24.07.2026, 764 Zeichen
IPOs:
24.07.2000: stage1.cc: stage1.cc mit IPO in Wien. Emissionserlös war . zum Kalender
Extrema:
24.07.2002: Flop 2: Uniqa: -14.47% - [Flop 1: -15.88% (18.02.2009), Flop 3: -12.03% (22.05.2006)] zum Kalender
Indexumstellungen:
24.07.2000: bwin kommt in den ATX. zum Kalender
under MA200:
24.07.2009: Wienerberger: Am längsten unter MA200: 679 Tage (endete am: 24.07.2009)
Bisher gab es an einem 24. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.07. beträgt -0,23%. Der beste 24.07. fand im Jahr 2000 mit 2,98%statt, der schlechteste 24.07. im Jahr 2002 mit -4,38%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)
Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige
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