Vier Jahrzehnte Wiener Kapitalmarkt: Roman Rafeiner erinnert sich an Boom, Krisen und Kollegenschaft (Podcast)
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In der Jubiläumsfolge S25/16 des Podcasts "Börsepeople" spricht Host Christian Drastil mit Roman Rafeiner, der seit mehr als vier Jahrzehnten als Beobachter und Player am Wiener Kapitalmarkt tätig ist – zunächst bei der Girozentrale, seit über 30 Jahren bei der Erste Group. Das Gespräch zeichnet den Weg eines Bankangestellten nach, der die Entwicklung der Wiener Börse von einem regelrechten "Dornröschenschlaf" bis in die digitale Gegenwart hautnah miterlebt hat. Der Einstieg ins Bankgeschäft über familiäres Vorbild Rafeiners Weg in die Finanzbranche begann nicht durch Zufall, sondern durch familiäre Prägung. Beide Elternteile waren Bankangestellte, was für ihn ein naheliegendes Vorbild darstellte. Nach Bewerbungen bei mehreren Instituten erhielt er 1982 die Zusage der Girozentrale und damit einen Ausbildungsplatz im Wertpapierbereich – zu einer...
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