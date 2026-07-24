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Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.07.2026, 1282 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit +0.46 Prozent im Plus bei 6489 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.20% auf 77.3 Euro, dahinter Frequentis mit +1.86% auf 76.5 Euro und Telekom Austria mit +1.68% auf 9.68 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24996 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 1.12% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.33% auf 136.44 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 153.71 Euro und Siemens Healthineers mit +1.56% auf 34.56 Euro.

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