Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria gesucht

24.07.2026, 1282 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit +0.46 Prozent im Plus bei 6489 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.20% auf 77.3 Euro, dahinter Frequentis mit +1.86% auf 76.5 Euro und Telekom Austria mit +1.68% auf 9.68 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24996 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 1.12% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.33% auf 136.44 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 153.71 Euro und Siemens Healthineers mit +1.56% auf 34.56 Euro.

- PIR-News zu RBI, Research zu wienerberger und Marinomed

- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Wienerberger, RBI

- Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz

- Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger

- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald Horizon

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.43% vs. last #gabb, +7.10% ytd, +130.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(24.07.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Frequentis, RBI, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Zumtobel, Porr, AT&S, Andritz, Heid AG, Rosenbauer, Wolford, Wolftank-Adisa, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Rheinmetall, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, GEA Group, adidas, Bayer, Hochtief, Siemens Healthineers, Allianz.

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