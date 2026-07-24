Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria gesucht
Autor:
Christian Drastil
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24.07.2026, 1282 Zeichen
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Um 11:51 liegt der ATX mit +0.46 Prozent im Plus bei 6489 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +3.20% auf 77.3 Euro, dahinter Frequentis mit +1.86% auf 76.5 Euro und Telekom Austria mit +1.68% auf 9.68 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24996 (+0.94%, Ultimo 2025: 24490, 1.12% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.33% auf 136.44 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.16% auf 153.71 Euro und Siemens Healthineers mit +1.56% auf 34.56 Euro.
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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009
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