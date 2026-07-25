Zertifikate-Markt Österreich 2007-2009: Wachstum trotz Finanzkrise (Podcast)
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Im Podcast "Zertifikate Party Österreich" liest Zeitzeugin Alexandra Baldessarini, ehemaliges Vorstandsmitglied des Zertifikate-Forum Austria (ZFA), gemeinsam mit Host Christian Drastil ein zentrales Kapitel aus dessen Fanbuch zur Wiener Börse vor. Im Mittelpunkt steht die Marktentwicklung von Zertifikaten in Österreich zwischen 2007 und 2009 – eine Phase, in der die Branche trotz Subprime-Krise, Lehman-Pleite und ATX-Absturz bemerkenswerte Stabilität zeigte. Wachstum trotz beginnender Krise Die Jahre 2007 bis 2009 werden im Buch als "Jahre des Aufbruchs in turbulenten Zeiten" beschrieben. Bereits 2007, als in den USA die Subprime-Krise begann, verzeichnete der österreichische Zertifikatemarkt einen deutlichen Zuwachs: Das Open Interest, also das ausstehende Volumen investierter Zertifikate, stieg von 10,7 Milliarden Euro auf 12,4 Milliarden Euro zum Jahresende 2009. Als treibende Kraft hinter diesem...
Weiterlesen: Zertifikate-Markt Österreich 2007-2009: Wachstum trotz Finanzkrise
Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009
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