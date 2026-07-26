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Treasury im Fokus mit SLG: Wie Unternehmen Liquidität sichern, Risiken managen und sich für die KI-Zukunft rüsten (Podcast)

26.07.2026, 940 Zeichen
Im vierten Monthly Main Event von Christian Drastil und Robert Gillinger widmet sich die Runde dem Thema Treasury – jenem oft unterschätzten Unternehmensbereich, der über Zahlungsfähigkeit, Absicherung und letztlich das Überleben eines Konzerns entscheidet. Zu Gast waren Philip Tüttö, Geschäftsführer von SLG Treasury, und Florian Chilku, Head of Treasury bei Do & Co... Was ein Treasurer wirklich tut Zum Einstieg klärte die Runde die Grundfrage: Was macht ein Treasurer überhaupt? Philip Tüttö bringt es auf den Punkt: Der Treasurer kümmert sich um alles, was mit Geldflüssen im Unternehmen zu tun hat – Fremdwährungen, Kontostände, Finanzierung und die Liquiditätsplanung für die Zukunft. Der Begriff "Treasury" leitet sich vom englischen Wort für "Schatz" ab, und diese Herleitung trifft laut Tüte den Kern...

Weiterlesen: Treasury im Fokus mit SLG: Wie Unternehmen Liquidität sichern, Risiken managen und sich für die KI-Zukunft rüsten


(26.07.2026)

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