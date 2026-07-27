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ATX startet schwächer in die Woche – Behaltefrist-Debatte spaltet Regierungsparteien 2:1 (Podcast)

27.07.2026, 907 Zeichen
In der Wiener Börse Party #1207 ordnet Christian Drastil den Wochenauftakt an der Wiener Börse ein und greift dabei ein Thema auf, das in der Vorwoche für Diskussionen gesorgt hat: die mögliche Wiedereinführung der Behaltefrist bei der Kapitalertragsteuer (KESt). Eröffnet wurde die Sendung von Alexandra Baldessarini, Ex-Vorständin des Zertifikateforum Austria, die ein Kapitel des sogenannten Fanboy-Buchs zur Wiener Börse zum Thema strukturierte Produkte eingelesen hat. ATX leicht schwächer, DAX nahe Rekordniveau Der ATX startete die Woche vom 27. Juli 2026 mit einem Minus von 0,19 Prozent und notierte im späten Mittagshandel bei 6444 Punkten. Aus der Private Investor Relations Group zeigten sich FACC mit einem Plus von 3 Prozent, Bajaj mit 2 Prozent und Wienerberger ebenfalls mit 2 Prozent im...

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(27.07.2026)

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Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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