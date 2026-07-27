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Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: FACC, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.07.2026, 1311 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:30 liegt der ATX mit -0.09 Prozent im Minus bei 6450 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.03% auf 16.3 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.65% auf 20.325 Euro und Wienerberger mit +2.59% auf 20.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25484 (+1.53%, Ultimo 2025: 24490, 2.49% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +5.13% auf 147.39 Euro, dahinter Zalando mit +3.79% auf 28.48 Euro und Continental mit +2.68% auf 71.96 Euro.

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Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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(27.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Monthly Main Event #4: Treasury in Österreich in 90 Minuten kennenlernen und die Agenda verstehen (in Koop. mit SLG Treasury)




 

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    Autor: Christian Drastil

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