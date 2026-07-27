Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: FACC, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
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27.07.2026, 1311 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:30 liegt der ATX mit -0.09 Prozent im Minus bei 6450 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.03% auf 16.3 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.65% auf 20.325 Euro und Wienerberger mit +2.59% auf 20.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25484 (+1.53%, Ultimo 2025: 24490, 2.49% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +5.13% auf 147.39 Euro, dahinter Zalando mit +3.79% auf 28.48 Euro und Continental mit +2.68% auf 71.96 Euro.
- PIR-News zu wienerberger, Dadat, RBI/Addiko, Research zu Andritz, Frequentis, Bawag
- Unser Volumensradar sagt: Wienerberger, Frequentis, RBI
- Nachlese: Monthly Main Event Treasury, ZFA Alexandra Baldessarini, Markus Leitgeb
- Börsegeschichte 27.7.: Extremes zu AT&S und VIG
- Österreich-Depots: Schwächerer Wochenstart
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Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Monthly Main Event #4: Treasury in Österreich in 90 Minuten kennenlernen und die Agenda verstehen (in Koop. mit SLG Treasury)
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Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) ist die Holdinggesellschaft der KTM-Gruppe, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit ihren Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt die KTM AG zu den europäischen Premium-Motorradherstellern. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben.
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