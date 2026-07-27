Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: FACC, Bajaj Mobility und Wienerberger gesucht

27.07.2026, 1311 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:30 liegt der ATX mit -0.09 Prozent im Minus bei 6450 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.03% auf 16.3 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.65% auf 20.325 Euro und Wienerberger mit +2.59% auf 20.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25484 (+1.53%, Ultimo 2025: 24490, 2.49% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +5.13% auf 147.39 Euro, dahinter Zalando mit +3.79% auf 28.48 Euro und Continental mit +2.68% auf 71.96 Euro.

- PIR-News zu wienerberger, Dadat, RBI/Addiko, Research zu Andritz, Frequentis, Bawag

- Unser Volumensradar sagt: Wienerberger, Frequentis, RBI

- Nachlese: Monthly Main Event Treasury, ZFA Alexandra Baldessarini, Markus Leitgeb

- Börsegeschichte 27.7.: Extremes zu AT&S und VIG

- Österreich-Depots: Schwächerer Wochenstart

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.30% vs. last #gabb, +6.77% ytd, +129.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(27.07.2026)

BSN Podcasts

Monthly Main Event #4: Treasury in Österreich in 90 Minuten kennenlernen und die Agenda verstehen (in Koop. mit SLG Treasury)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Frequentis, RBI, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Zumtobel, Porr, AT&S, Andritz, Heid AG, Rosenbauer, Wolford, Wolftank-Adisa, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Rheinmetall, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, GEA Group, adidas, Bayer, Hochtief, Siemens Healthineers, Allianz.

Random Partner Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG)

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