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ATX leicht im Minus: AT&S überholt RBI beim Börsenumsatz, Palfinger-Update (Podcast)

28.07.2026, 858 Zeichen
Die Wiener Börse Party #1208 mit Christian Drastil nimmt den Dividendenabschlag der Do&Co zum Anlass für einen breiten Rundgang durch das aktuelle Marktgeschehen – von einem bemerkenswerten Umsatzsprung bei AT&S bis zu deutlichen Kursverlusten bei Palfinger. Florian Chilku, Head of Treasury bei Do&Co und Teil der Coverstory im nächsten Börse Social Magazine, läutete die Opening Bell für den Handelstag. ATX pendelt um die Nulllinie, Telekom Austria und RBI gefragt Der ATX zeigte sich am Mittag mit minus 0,06 Punkten nahezu unverändert. Unter den Blue Chips gehörten laut der Private Investor Relations Group die Telekom Austria mit einem Plus von 3 Prozent, die RBI mit 2 Prozent im Plus sowie die CPI Property Group mit 1,6 Prozent Zuwachs zu den Tagesgewinnern....

Weiterlesen: ATX leicht im Minus: AT&S überholt RBI beim Börsenumsatz, Palfinger-Update


(28.07.2026)

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Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




 

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