Börsegeschichte 28.7.: Extremes zu Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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28.07.2026, 511 Zeichen
Gleichbleibende Serie in Tagen:
28.07.2020: Zumtobel: Längste gleichbleibende Serie: 4 Tage (endete am 28.07.2020)
Bisher gab es an einem 28. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.07. beträgt -0,19%. Der beste 28.07. fand im Jahr 1997 mit 2,01%statt, der schlechteste 28.07. im Jahr 2009 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.07.)
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