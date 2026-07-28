SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Lilli Tagger, Alexandra Baldessarini (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.07.2026, 1081 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2bETdciQzOwCWvuB3lrqjI
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger sorgt mit dem Sieg beim WTA 250 in Prag für Rekorde bei sich, ÖTV und bei uns ...
https://mumak.me
https://www.win2day.at

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2OxShUSNDQ6gm0mYEUMBCp
- ATX etwas leichter
- FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht
- differenziertere Sicht der Handelsvolumina
- 2 von 3 Regierungsparteien für Wiedereinführung der Behaltefrist
- PIR-News zu wienerberger, Dadat, RBI/Addiko, Research zu Andritz, Frequentis, Bawag
- Alexandra Baldessarini läutet die Opening Bell für Montag. Die Ex-Vorständin des Zertifikate Forum Austria hat ein Kapitel des Fanboy-Buchs zur Wiener Börse für einen Podcast eingelesen. Natürlich ging es dabei um Strukturierte Produkte
- Vintage zu AT&S und VIG
- Börse Frankfurt: DAX mit starker SAP auf Kurs All-time-High
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.07.)


(28.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, voestalpine, CA Immo, Telekom Austria, Porr, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, Verbund, SBO, OMV, Heid AG, RBI, Wolford, BTV AG, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.7.: Extremes zu Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: Lilli Tagger, Alexandra Baldessarini (audio cd.at)

» PIR-News zu Palfinger, Andritz, Reploid, Porr, Addiko, Research zu RBI (...

» Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, ...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, RBI und CPI Euro...

» ATX-Trends: Andritz, AT&S, Bajaj Mobility, wienerberger ...

» ATX startet schwächer in die Woche – Behaltefrist-Debatte spaltet Regier...

» Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger ges...

» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: FACC, Bajaj Mobility und Wienerbe...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Porr: Meilenstein beim Brenner Basistunnel erreicht
Andritz modernisiert Wasserkraftwerk in Portugal
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Wie Lenzing, Palfinger, AT&S, RBI, CA Immo und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1), Uniqa(1)
    BSN Vola-Event Scout24
    Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), EVN(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: RBI -0.66%
    Star der Stunde: RHI Magnesita 1.25%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Verbund(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 0.58%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.19%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: ÖTV-Damen dominieren beim WTA-125-Challenger in Kitzbühel, 3x Karrierehoch in Woche 29

    In Woche 29 kam es zum Comeback des WTA-Damentennis in Kitzbühel und dabei standen passenderweise erstmals überhaupt seit Einführung der Turnierkategorie WTA-125-Challenger im Jahr 2012 zwei Österr...

    Books josefchladek.com

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Keizo Kitajima
    USSR 1991
    2012
    Little Big Man

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    28.07.2026, 1081 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/2bETdciQzOwCWvuB3lrqjI
    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger sorgt mit dem Sieg beim WTA 250 in Prag für Rekorde bei sich, ÖTV und bei uns ...
    https://mumak.me
    https://www.win2day.at

    Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2OxShUSNDQ6gm0mYEUMBCp
    - ATX etwas leichter
    - FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht
    - differenziertere Sicht der Handelsvolumina
    - 2 von 3 Regierungsparteien für Wiedereinführung der Behaltefrist
    - PIR-News zu wienerberger, Dadat, RBI/Addiko, Research zu Andritz, Frequentis, Bawag
    - Alexandra Baldessarini läutet die Opening Bell für Montag. Die Ex-Vorständin des Zertifikate Forum Austria hat ein Kapitel des Fanboy-Buchs zur Wiener Börse für einen Podcast eingelesen. Natürlich ging es dabei um Strukturierte Produkte
    - Vintage zu AT&S und VIG
    - Börse Frankfurt: DAX mit starker SAP auf Kurs All-time-High
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.07.)


    (28.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, voestalpine, CA Immo, Telekom Austria, Porr, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, Verbund, SBO, OMV, Heid AG, RBI, Wolford, BTV AG, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 28.7.: Extremes zu Zumtobel (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: Lilli Tagger, Alexandra Baldessarini (audio cd.at)

    » PIR-News zu Palfinger, Andritz, Reploid, Porr, Addiko, Research zu RBI (...

    » Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, ...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, RBI und CPI Euro...

    » ATX-Trends: Andritz, AT&S, Bajaj Mobility, wienerberger ...

    » ATX startet schwächer in die Woche – Behaltefrist-Debatte spaltet Regier...

    » Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger ges...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: FACC, Bajaj Mobility und Wienerbe...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Porr: Meilenstein beim Brenner Basistunnel erreicht
    Andritz modernisiert Wasserkraftwerk in Portugal
    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Wie Lenzing, Palfinger, AT&S, RBI, CA Immo und Wienerberger für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1), Uniqa(1)
      BSN Vola-Event Scout24
      Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), EVN(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.91%, Rutsch der Stunde: RBI -0.66%
      Star der Stunde: RHI Magnesita 1.25%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -1.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(4), Verbund(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 0.58%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.19%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: ÖTV-Damen dominieren beim WTA-125-Challenger in Kitzbühel, 3x Karrierehoch in Woche 29

      In Woche 29 kam es zum Comeback des WTA-Damentennis in Kitzbühel und dabei standen passenderweise erstmals überhaupt seit Einführung der Turnierkategorie WTA-125-Challenger im Jahr 2012 zwei Österr...

      Books josefchladek.com

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Harry Gruyaert
      Lumières blanches
      1986
      Éditions Photo Copies

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de