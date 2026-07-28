» Nachlese: Lilli Tagger, Alexandra Baldessarini (audio cd.at)

28.07.2026, 1081 Zeichen

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SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger sorgt mit dem Sieg beim WTA 250 in Prag für Rekorde bei sich, ÖTV und bei uns ...

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Wiener Börse Party Montag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2OxShUSNDQ6gm0mYEUMBCp

- ATX etwas leichter

- FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht

- differenziertere Sicht der Handelsvolumina

- 2 von 3 Regierungsparteien für Wiedereinführung der Behaltefrist

- PIR-News zu wienerberger, Dadat, RBI/Addiko, Research zu Andritz, Frequentis, Bawag

- Alexandra Baldessarini läutet die Opening Bell für Montag. Die Ex-Vorständin des Zertifikate Forum Austria hat ein Kapitel des Fanboy-Buchs zur Wiener Börse für einen Podcast eingelesen. Natürlich ging es dabei um Strukturierte Produkte

- Vintage zu AT&S und VIG

- Börse Frankfurt: DAX mit starker SAP auf Kurs All-time-High

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.07.)

(28.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, voestalpine, CA Immo, Telekom Austria, Porr, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, Verbund, SBO, OMV, Heid AG, RBI, Wolford, BTV AG, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

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