Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, RBI und CPI Europe gesucht

28.07.2026, 1244 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 6345 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +3.40% auf 10.34 Euro, dahinter RBI mit +2.06% auf 56.95 Euro und CPI Europe AG mit +1.62% auf 15.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25438 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 3.56% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.48% auf 1097.7 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +3.54% auf 46.92 Euro und BMW mit +3.29% auf 59.37 Euro.

- PIR-News zu Palfinger, Andritz, Reploid, Porr, Addiko, Research zu RBI

- Unser Volumensrobot sagt: Wienerberger, RBI

- Nachlese: Lilli Tagger, Alexandra Baldessarini

- Börsegeschichte 28.7.: Extremes zu Zumtobel

- Österreich-Depots: Schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.39% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(28.07.2026)

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Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, voestalpine, CA Immo, Telekom Austria, Porr, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, Verbund, SBO, OMV, Heid AG, RBI, Wolford, BTV AG, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

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