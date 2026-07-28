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Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, RBI und CPI Europe gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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28.07.2026, 1244 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 6345 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +3.40% auf 10.34 Euro, dahinter RBI mit +2.06% auf 56.95 Euro und CPI Europe AG mit +1.62% auf 15.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25438 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 3.56% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.48% auf 1097.7 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +3.54% auf 46.92 Euro und BMW mit +3.29% auf 59.37 Euro.

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(28.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home




 

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Lenzing, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Amag, Semperit, Rosgix, voestalpine, CA Immo, Telekom Austria, Porr, AT&S, ATX, ATX TR, ATX NTR, Verbund, SBO, OMV, Heid AG, RBI, Wolford, BTV AG, DO&CO, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.

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