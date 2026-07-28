Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Telekom Austria, RBI und CPI Europe gesucht
Autor:
Christian Drastil
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28.07.2026, 1244 Zeichen
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Um 13:06 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 6345 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.13% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Telekom Austria mit +3.40% auf 10.34 Euro, dahinter RBI mit +2.06% auf 56.95 Euro und CPI Europe AG mit +1.62% auf 15.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25438 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 3.56% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.48% auf 1097.7 Euro, dahinter Mercedes-Benz Group mit +3.54% auf 46.92 Euro und BMW mit +3.29% auf 59.37 Euro.
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Wiener Börse Party #1208: ATX etwas leichter, ETF-Rebalancing bei AT&S, Telekom Austria gesucht und ein Spoiler zu boerse@home
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