ATX legt zu, Bawag-Vorstand kauft nach: Die Themen der Wiener Börse Party vom 29. Juli (Podcast)
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29.07.2026, 882 Zeichen
In der aktuellen Folge der Wiener Börse Party ("ATX mit AT&S fester, Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben und eine Anfrage beim Genesis-Fluch") ordnet Christian Drastil die Marktlage zur Mittagszeit ein und blickt gleichzeitig auf neue Finanzziele der Erste Group, Insiderkäufe bei der Bawag sowie ein anstehendes Jubiläum. Nach mehreren schwächeren Handelstagen präsentiert sich der heimische Markt am Mittwoch wieder etwas fester. ATX und DAX mit leichten Gewinnen Um 13 Uhr notiert der ATX bei 6381 Punkten, ein Plus von 0,8 Prozent. An der Spitze der Tagesgewinner steht AT&S mit einem Zuwachs von 4,09 Prozent – ein Kurssprung, den Drastil mit Recovery nach den zuletzt thematisierten ETF-Rebalancings in Verbindung bringt. Dahinter folgen FACC mit einem Plus von 2,5...
Weiterlesen: ATX legt zu, Bawag-Vorstand kauft nach: Die Themen der Wiener Börse Party vom 29. Juli
Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast
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