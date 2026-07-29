Horst Skoff: Wie eine Buchbiografie den "Rockstar des Tennissports" wieder auferstehen liess (Podcast)
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In der Podcast-Reihe "Books from Friends" widmet sich Christian Drastil in der Episode #5 der Biografie "Horst Skoff – mehr als ein Rockstar" von Gernot Fleiß Im Gespräch mit dem Autor entsteht ein facettenreiches Porträt eines Ausnahmesportlers, der Österreichs Tennisszene in den 1980er- und 1990er-Jahren prägte – mit allen Höhen, Tiefen und menschlichen Schwächen. Horst Skoff war mehr als nur ein erfolgreicher Tennisspieler. Der 1968 Geborene gehörte zu den prägenden Figuren des österreichischen Sports und wird im Buch als Mensch mit Ecken und Kanten gezeichnet – nicht als geschönte Heldenfigur, sondern als authentische Persönlichkeit mit Fehlern und Größe zugleich. Vom Nachbarskind zum Biografen: Die persönliche Verbindung Die Entstehungsgeschichte des Buches ist eng mit dem Privatleben des Autors verknüpft. Gernot Fleiß...
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