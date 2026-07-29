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PIR-News zu Erste Group, Bawag (Christine Petzwinkler)

29.07.2026, 1542 Zeichen

Die Erste Group hat sich neue Finanzziele gesetzt und strebt bis 2030 eine Verdoppelung des EPS auf mehr als 15,0 Euro an. "Mit dieser Zielsetzung setzt die Erste Group einen höheren Maßstab für die finanzielle Performance und stärkt den Fokus sowie die Disziplin in der Strategieumsetzung," heißt es in einer Mitteilung.. Bis 2030 wird eine jährliche EPS-Wachstumsrate von rund 15 Prozent angestrebt. Zudem geht die Erste Group von einer um immaterielle Vermögenswerte bereinigten Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von über 20 Prozent während des Prognosezeitraums aus. Diese finanzielle Zielsetzung basiert laut Erste Group auf wesentlichen Annahmen, nämlich einem nachhaltigen organischen Wachstum im Kredit-, Einlagen- und Asset Management-Geschäft, getragen von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Zentraleuropa; optionalen anorganischen Wachstumsmöglichkeiten in Polen bzw. in der gesamten Region Zentraleuropa, zudem einer verbesserten operative Effizienz infolge größerer Skaleneffekte; einem weiterhin soliden Kreditrisikoumfeld; einer attraktiven Ausschüttungspolitik, einschließlich regelmäßiger Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen.Erste Group ( Akt. Indikation:  115,90 /116,10, 1,84%)

Bawag-Vorstand Satyen Shah hat den Kauf von 7.500 Bawag-Aktien zu je 171,0 Euro gemeldet, wie aus einer Meldung hervorgeht. Der Kauf erfolgte am 23. Juli über die Wiener Börse.
Bawag ( Akt. Indikation:  171,00 /171,30, -0,32%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)


(29.07.2026)

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Akt. Indikation:  172.90 / 173.80
Uhrzeit:  22:57:27
Veränderung zu letztem SK:  -0.89%
Letzter SK:  174.90 ( 4.05%)

Erste Group
Akt. Indikation:  113.60 / 114.20
Uhrzeit:  22:57:27
Veränderung zu letztem SK:  -0.26%
Letzter SK:  114.20 ( 0.79%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

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