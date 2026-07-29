PIR-News zu Erste Group, Bawag (Christine Petzwinkler)

29.07.2026, 1542 Zeichen

Die Erste Group hat sich neue Finanzziele gesetzt und strebt bis 2030 eine Verdoppelung des EPS auf mehr als 15,0 Euro an. "Mit dieser Zielsetzung setzt die Erste Group einen höheren Maßstab für die finanzielle Performance und stärkt den Fokus sowie die Disziplin in der Strategieumsetzung," heißt es in einer Mitteilung.. Bis 2030 wird eine jährliche EPS-Wachstumsrate von rund 15 Prozent angestrebt. Zudem geht die Erste Group von einer um immaterielle Vermögenswerte bereinigten Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von über 20 Prozent während des Prognosezeitraums aus. Diese finanzielle Zielsetzung basiert laut Erste Group auf wesentlichen Annahmen, nämlich einem nachhaltigen organischen Wachstum im Kredit-, Einlagen- und Asset Management-Geschäft, getragen von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in Zentraleuropa; optionalen anorganischen Wachstumsmöglichkeiten in Polen bzw. in der gesamten Region Zentraleuropa, zudem einer verbesserten operative Effizienz infolge größerer Skaleneffekte; einem weiterhin soliden Kreditrisikoumfeld; einer attraktiven Ausschüttungspolitik, einschließlich regelmäßiger Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen.Erste Group ( Akt. Indikation: 115,90 /116,10, 1,84%)

Bawag-Vorstand Satyen Shah hat den Kauf von 7.500 Bawag-Aktien zu je 171,0 Euro gemeldet, wie aus einer Meldung hervorgeht. Der Kauf erfolgte am 23. Juli über die Wiener Börse.

Bawag ( Akt. Indikation: 171,00 /171,30, -0,32%)



(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.07.)

(29.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast

Akt. Indikation: 172.90 / 173.80

Uhrzeit: 22:57:27

Veränderung zu letztem SK: -0.89%

Letzter SK: 174.90 ( 4.05%)

Akt. Indikation: 113.60 / 114.20

Uhrzeit: 22:57:27

Veränderung zu letztem SK: -0.26%

Letzter SK: 114.20 ( 0.79%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX.

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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