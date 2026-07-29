Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesagt

29.07.2026, 1179 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:24 liegt der ATX mit +0.82 Prozent im Plus bei 6386 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.41% auf 132.6 Euro, dahinter FACC mit +2.68% auf 16.08 Euro und Erste Group mit +1.84% auf 116 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25500 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.62% auf 1137 Euro, dahinter BASF mit +4.06% auf 50.955 Euro und Deutsche Bank mit +3.14% auf 31.9075 Euro.

- PIR-News zu Erste Group, Bawag

- Unser Volumensrobot sagt: Palfinger

- Nachlese: Florian Chilku, Horst Skoff

- Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites

- Österreich-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +6.35% ytd, +128.40% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

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Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(29.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX.

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