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Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesagt

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.07.2026, 1179 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:24 liegt der ATX mit +0.82 Prozent im Plus bei 6386 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.41% auf 132.6 Euro, dahinter FACC mit +2.68% auf 16.08 Euro und Erste Group mit +1.84% auf 116 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25500 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.62% auf 1137 Euro, dahinter BASF mit +4.06% auf 50.955 Euro und Deutsche Bank mit +3.14% auf 31.9075 Euro.

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(29.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast




 

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