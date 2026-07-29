Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, FACC und Erste Group gesagt
Autor:
Christian Drastil
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29.07.2026, 1179 Zeichen
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Um 13:24 liegt der ATX mit +0.82 Prozent im Plus bei 6386 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 19.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.41% auf 132.6 Euro, dahinter FACC mit +2.68% auf 16.08 Euro und Erste Group mit +1.84% auf 116 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25500 (+0.14%, Ultimo 2025: 24490, 3.98% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.62% auf 1137 Euro, dahinter BASF mit +4.06% auf 50.955 Euro und Deutsche Bank mit +3.14% auf 31.9075 Euro.
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Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast
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