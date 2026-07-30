Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen mit Deutsche Börse (Podcast)
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30.07.2026, 936 Zeichen
In der Episode 37 des Private Investor Relations Podcasts kündigt Host Christian Drastil den Auftakt zu den Private Investor Relations Wochen an – mit einem prominenten Partnerformat und einem eigenen Auftritt zum Thema österreichischer Aktienmarkt. Ein neues Format als Türöffner: Börse at Home Den Ausgangspunkt der Episode bildet die Vorstellung von „Börse at Home“, einem Videoformat und Online-Angebot der Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutsche Börse Group. Das Format richtet sich gezielt an private Anleger und erklärt, so Drastil, „wichtige Finanzthemen und Handelsstrukturen direkt aus der Praxis“. Moderiert wird die Sendung von Jana Micke und Edda Vogt. Für den Podcast-Host ist die Kooperation mit diesem etablierten Format der Einstieg in eine ganze Reihe von Aktivitäten rund um Investor Relations. Termin und...
Weiterlesen: Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen mit Deutsche Börse
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