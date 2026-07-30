ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierungsagentur meldet Handelsrekorde (Podcast)
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Die Wiener Börse Party #1210 widmet sich einem starken Börsentag mit Andritz als klarem Favoriten und einem prominenten Gast aus dem Staatsfinanzierungsbereich: Christian Schreckeis, Abteilungsleiter für Emissions- und Portfolio-Management bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, läutete die Opening Bell und berichtete im Anschluss über Rekordumsätze bei österreichischen Bundesanleihen. ATX im Plus – Andritz, Wienerberger und Frequentis vorne Der ATX zeigte sich am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, deutlich fester. Zur Mittagszeit stand ein Plus von 1,06 Prozent auf 6.367 Punkte zu Buche. Auch der DAX in Deutschland legte leicht zu. Bei den deutschen Werten führten Symrise mit 5 Prozent, MTU mit 3 Prozent und Infineon mit 2 Prozent die Gewinnerliste an. In Wien war Andritz aus der Private Investor Relations Group der...
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