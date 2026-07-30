SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.07.2026, 495 Zeichen

Negative Serie in Tagen:
30.07.1991: Porr: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 30.07.1991)

Bisher gab es an einem 30. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.07. beträgt -0,12%. Der beste 30.07. fand im Jahr 2012 mit 2,17% statt, der schlechteste 30.07. im Jahr 2020 mit -2,77%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)


(30.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX, adidas, Infineon, Siemens Energy, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, Fresenius.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

» PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

» Andritz-Day (Christian Drastil)

» ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

» Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

» Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Nemetschek, AT&S, Andritz, Infineon und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten
Rimini Street führt Rimini Govern™ for AI ein, um umfassende Governance, Sicherheit und Interoperabilität für KI-Agenten als Dienstleistung bereitzustellen
Wie adidas, Infineon, Siemens Energy, Zalando, SAP und Siemens für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Myers Industries nimmt die Produktion von Scepter-Verpackungen für den Militärbereich in Europa auf
Research-Fazits zu Roblox, Apple, Coinbase, Adidas ...
RBI: Gewinn im Halbjahr um 25 Prozent gesteigert




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(2)
    BSN MA-Event EuroTeleSites AG
    BSN Vola-Event AT&S
    BSN MA-Event adidas
    BSN Vola-Event Infineon
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #2155
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1202: ATX unverändert, der IPO-Index trudelt und ist die Addiko-Geschichte wirklich schon gegessen?

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Machiel Botman
    Rainchild
    2004
    Schaden

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Dag Alveng
    Asylum
    1987
    Koks Forlag & Preus Fotomuseum

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde



    Autor: Börse Geschichte

    30.07.2026, 495 Zeichen

    Negative Serie in Tagen:
    30.07.1991: Porr: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 30.07.1991)

    Bisher gab es an einem 30. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.07. beträgt -0,12%. Der beste 30.07. fand im Jahr 2012 mit 2,17% statt, der schlechteste 30.07. im Jahr 2020 mit -2,77%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.07. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)


    (30.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX, adidas, Infineon, Siemens Energy, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, Fresenius.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

    » PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

    » Andritz-Day (Christian Drastil)

    » ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

    » Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

    » Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Nemetschek, AT&S, Andritz, Infineon und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten
    Rimini Street führt Rimini Govern™ for AI ein, um umfassende Governance, Sicherheit und Interoperabilität für KI-Agenten als Dienstleistung bereitzustellen
    Wie adidas, Infineon, Siemens Energy, Zalando, SAP und Siemens für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Myers Industries nimmt die Produktion von Scepter-Verpackungen für den Militärbereich in Europa auf
    Research-Fazits zu Roblox, Apple, Coinbase, Adidas ...
    RBI: Gewinn im Halbjahr um 25 Prozent gesteigert




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(2)
      BSN MA-Event EuroTeleSites AG
      BSN Vola-Event AT&S
      BSN MA-Event adidas
      BSN Vola-Event Infineon
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      #gabb #2155
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1202: ATX unverändert, der IPO-Index trudelt und ist die Addiko-Geschichte wirklich schon gegessen?

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      JH Engström
      CDG / JHE
      2008
      Steidl

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de