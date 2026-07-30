Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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30.07.2026, 495 Zeichen
Negative Serie in Tagen:
30.07.1991: Porr: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 30.07.1991)
Bisher gab es an einem 30. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.07. beträgt -0,12%. Der beste 30.07. fand im Jahr 2012 mit 2,17% statt, der schlechteste 30.07. im Jahr 2020 mit -2,77%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)
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