SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

30.07.2026, 2619 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/3ZFARZ1vM823T4CN13Pcod
Private Investor Relations Podcast #37: Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? (boerse@home als Start der IR-Wochen).
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zu unseren Private Investor Relations Wochen mit boerse@home, einem Video-Format und Online-Angebot der Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutsche Börse Group, das sich an private Anleger richtet. Es erklärt wichtige Finanzthemen und Handelsstrukturen direkt aus der Praxis, Hosts sind Jana Micka und Edda Vogt.
https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions
Also quasi Lunch-Break oder Hydration Break. Start am 24.8., 12 Uhr:
Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? Mit Christian Drastil
Der ATX hat dem DAX den Rang abgelaufen – zumindest bei der langfristigen Performance. Doch was steckt hinter der Stärke der österreichischen Börse? Sind Banken, Industrie, Energie und die starke Präsenz in Zentral- und Osteuropa die Zutaten für eine nachhaltige Erfolgsstory? Oder ist nach der Rally bereits zu viel Optimismus eingepreist? Börsenkommentator und Podcast-Host Christian Drastil blickt auf die Chancen und Risiken österreichischer Aktien und verrät, welche Bereiche er besonders spannend findet. Ist Österreich an der Börse plötzlich der bessere Standort – oder erleben wir gerade eine Neubewertung eines lange unterschätzten Marktes?
Jetzt kostenlos anmelden: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314
Es ist auch Auftakt der IR-Wochen mit neuen Podcastformaten feat. junge Leute, der Baader Investment Conference und einem fetten Börse Social Magazine im Oktober.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/6jzYQezqa1FWkaYm41Qnqe
- ATX fester
- AT&S gesucht
- Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben
- Erste Group setzt sich schöne Ziele
- wir sollten mal beim Genesis-Fluch anfragen
- Catharina Ahmadi läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die ESG-Expertin ist seit einem Jahr Part der Econetix Familie, einem Carbon Asset Manager aus Wien, der neben Industrieunternehmen u.a. den Eurovision Song Contest und Rapid Wien berät
- Börse Frankfurt: DAX mit Rheinmetall etwas fester, Spoiler boerse@home
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)


(30.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX, adidas, Infineon, Siemens Energy, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, Fresenius.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

» PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

» Andritz-Day (Christian Drastil)

» ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

» Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

» Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Nemetschek, AT&S, Andritz, Infineon und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten
Rimini Street führt Rimini Govern™ for AI ein, um umfassende Governance, Sicherheit und Interoperabilität für KI-Agenten als Dienstleistung bereitzustellen
Wie adidas, Infineon, Siemens Energy, Zalando, SAP und Siemens für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Myers Industries nimmt die Produktion von Scepter-Verpackungen für den Militärbereich in Europa auf
Research-Fazits zu Roblox, Apple, Coinbase, Adidas ...
RBI: Gewinn im Halbjahr um 25 Prozent gesteigert




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(2)
    BSN MA-Event EuroTeleSites AG
    BSN Vola-Event AT&S
    BSN MA-Event adidas
    BSN Vola-Event Infineon
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #2155
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Harry Gruyaert
    Lumières blanches
    1986
    Éditions Photo Copies

    Ola Rindal
    Road to The Farm
    2026
    Poursuite

    Ralph Gibson
    The Somnambulist
    1970
    Lustrum Press

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books



    Autor: Christian Drastil

    30.07.2026, 2619 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/3ZFARZ1vM823T4CN13Pcod
    Private Investor Relations Podcast #37: Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? (boerse@home als Start der IR-Wochen).
    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zu unseren Private Investor Relations Wochen mit boerse@home, einem Video-Format und Online-Angebot der Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutsche Börse Group, das sich an private Anleger richtet. Es erklärt wichtige Finanzthemen und Handelsstrukturen direkt aus der Praxis, Hosts sind Jana Micka und Edda Vogt.
    https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions
    Also quasi Lunch-Break oder Hydration Break. Start am 24.8., 12 Uhr:
    Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? Mit Christian Drastil
    Der ATX hat dem DAX den Rang abgelaufen – zumindest bei der langfristigen Performance. Doch was steckt hinter der Stärke der österreichischen Börse? Sind Banken, Industrie, Energie und die starke Präsenz in Zentral- und Osteuropa die Zutaten für eine nachhaltige Erfolgsstory? Oder ist nach der Rally bereits zu viel Optimismus eingepreist? Börsenkommentator und Podcast-Host Christian Drastil blickt auf die Chancen und Risiken österreichischer Aktien und verrät, welche Bereiche er besonders spannend findet. Ist Österreich an der Börse plötzlich der bessere Standort – oder erleben wir gerade eine Neubewertung eines lange unterschätzten Marktes?
    Jetzt kostenlos anmelden: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314
    Es ist auch Auftakt der IR-Wochen mit neuen Podcastformaten feat. junge Leute, der Baader Investment Conference und einem fetten Börse Social Magazine im Oktober.

    Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/6jzYQezqa1FWkaYm41Qnqe
    - ATX fester
    - AT&S gesucht
    - Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben
    - Erste Group setzt sich schöne Ziele
    - wir sollten mal beim Genesis-Fluch anfragen
    - Catharina Ahmadi läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die ESG-Expertin ist seit einem Jahr Part der Econetix Familie, einem Carbon Asset Manager aus Wien, der neben Industrieunternehmen u.a. den Eurovision Song Contest und Rapid Wien berät
    - Börse Frankfurt: DAX mit Rheinmetall etwas fester, Spoiler boerse@home
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)


    (30.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX, adidas, Infineon, Siemens Energy, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, Fresenius.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...

    » PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfi...

    » Andritz-Day (Christian Drastil)

    » ATX legt zu: Andritz glänzt mit Rekordauftragsbestand, Bundesfinanzierun...

    » Österreichs Aktienmarkt im Fokus: Börse Social Network startet IR-Wochen...

    » Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) feste...

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 29.7.: Adcon Telemetry, EuroTeleSites (Börse Geschichte)...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Nemetschek, AT&S, Andritz, Infineon und GFT Technologies für Gesprächsstoff sorgten
    Rimini Street führt Rimini Govern™ for AI ein, um umfassende Governance, Sicherheit und Interoperabilität für KI-Agenten als Dienstleistung bereitzustellen
    Wie adidas, Infineon, Siemens Energy, Zalando, SAP und Siemens für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Myers Industries nimmt die Produktion von Scepter-Verpackungen für den Militärbereich in Europa auf
    Research-Fazits zu Roblox, Apple, Coinbase, Adidas ...
    RBI: Gewinn im Halbjahr um 25 Prozent gesteigert




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: AT&S(2)
      BSN MA-Event EuroTeleSites AG
      BSN Vola-Event AT&S
      BSN MA-Event adidas
      BSN Vola-Event Infineon
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      #gabb #2155
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1210: ATX dank sehr starker Andritz (+Spoiler) fester, Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zu Gast

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Robert Frank
      The Lines of My Hand
      1972
      Yūgensha

      Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
      Ci-contre
      2004
      Ann und Jürgen Wilde

      Bertien van Manen
      Let's Sit Down Before We Go
      2011
      MACK

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de