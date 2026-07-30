Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.07.2026, 2619 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/3ZFARZ1vM823T4CN13Pcod
Private Investor Relations Podcast #37: Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? (boerse@home als Start der IR-Wochen).
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht es um den Auftakt zu unseren Private Investor Relations Wochen mit boerse@home, einem Video-Format und Online-Angebot der Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutsche Börse Group, das sich an private Anleger richtet. Es erklärt wichtige Finanzthemen und Handelsstrukturen direkt aus der Praxis, Hosts sind Jana Micka und Edda Vogt.
https://live.deutsche-boerse.com/wissen/online-sessions
Also quasi Lunch-Break oder Hydration Break. Start am 24.8., 12 Uhr:
Österreichs Aktienmarkt: Comeback oder Strohfeuer? Mit Christian Drastil
Der ATX hat dem DAX den Rang abgelaufen – zumindest bei der langfristigen Performance. Doch was steckt hinter der Stärke der österreichischen Börse? Sind Banken, Industrie, Energie und die starke Präsenz in Zentral- und Osteuropa die Zutaten für eine nachhaltige Erfolgsstory? Oder ist nach der Rally bereits zu viel Optimismus eingepreist? Börsenkommentator und Podcast-Host Christian Drastil blickt auf die Chancen und Risiken österreichischer Aktien und verrät, welche Bereiche er besonders spannend findet. Ist Österreich an der Börse plötzlich der bessere Standort – oder erleben wir gerade eine Neubewertung eines lange unterschätzten Marktes?
Jetzt kostenlos anmelden: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314
Es ist auch Auftakt der IR-Wochen mit neuen Podcastformaten feat. junge Leute, der Baader Investment Conference und einem fetten Börse Social Magazine im Oktober.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/6jzYQezqa1FWkaYm41Qnqe
- ATX fester
- AT&S gesucht
- Wiener Börse wird Freude mit der Bawag haben
- Erste Group setzt sich schöne Ziele
- wir sollten mal beim Genesis-Fluch anfragen
- Catharina Ahmadi läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die ESG-Expertin ist seit einem Jahr Part der Econetix Familie, einem Carbon Asset Manager aus Wien, der neben Industrieunternehmen u.a. den Eurovision Song Contest und Rapid Wien berät
- Börse Frankfurt: DAX mit Rheinmetall etwas fester, Spoiler boerse@home
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.07.)
Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl
Bildnachweis
1.
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Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, CA Immo, VIG, Fabasoft, Strabag, EVN, Amag, Andritz, AT&S, Bawag, FACC, Marinomed Biotech, RBI, BKS Bank Stamm, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, ATX, adidas, Infineon, Siemens Energy, DAIMLER TRUCK HLD..., Mercedes-Benz Group, Fresenius.
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Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
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