Andritz überholt Do&Co: Wechsel an der Spitze der Wiener 25-Jahres-Wertung (Podcast)
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31.07.2026, 841 Zeichen
In der Wiener Börse Party Folge #1211 ordnet Christian Drastil die Marktentwicklung vom 31. Juli 2026 ein – im Zentrum steht dabei ein historischer Wechsel an der Spitze der 25-Jahres-Wertung der Wiener Börse, den Andritz gegen Do&Co für sich entscheiden konnte. Freundlicher Handelstag in Wien und Frankfurt Die Wiener Börse zeigte sich am letzten Handelstag im Juli in guter Verfassung. Nach einem bereits kräftigen Kurssprung am Vortag – 20bester Tag im Total Return ever in Punkten – setzte sich die positive Entwicklung fort. Der ATX notierte bei 6.513 Punkten, sowohl der ATX als auch der ATX Total Return legten um 0,9 Prozent zu. Zu den Top-Performern innerhalb der Private Investor Relations Group zählten zu Mittag der Verbund mit einem Plus...
Weiterlesen: Andritz überholt Do&Co: Wechsel an der Spitze der Wiener 25-Jahres-Wertung
Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung
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