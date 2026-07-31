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Börsegeschichte 31.7.: AT&S, CA Immo, Strabag (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

31.07.2026, 736 Zeichen

Extrema:
31.07.2025: Flop 2: AT&S: -20.4484% - [Flop 1: -31.2346% (05.04.2001), Flop 3: -19.8687% (10.01.2007)] zum Kalender

under MA200:
31.07.2012: CA Immo: Am längsten unter MA200: 384 Tage (endete am: 31.07.2012) zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
31.07.2023: Strabag: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 31.07.2023)

Bisher gab es an einem 31. Juli 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 31.07. beträgt -0,10%. Der beste 31.07. fand im Jahr 2007 mit 3,36%statt, der schlechteste 31.07. im Jahr 2002 mit -1,59%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 31.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.07.)


(31.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    31.07.2026, 736 Zeichen

    Extrema:
    31.07.2025: Flop 2: AT&S: -20.4484% - [Flop 1: -31.2346% (05.04.2001), Flop 3: -19.8687% (10.01.2007)] zum Kalender

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