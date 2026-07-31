Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christian Schreckeis OeBFA (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
31.07.2026, 1099 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/7GXXQ9M2ZKIdSmTKxUpY92
Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl
Mein Ex-Kollege Andreas Wölfl ist mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland geworden und macht gerade ein Imaps Börsenspiel sowie Youtube-Content.
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- ATX fester
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- Börse Frankfurt: DAX etwas fester, Symrise gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.07.)
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