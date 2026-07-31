Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christian Schreckeis OeBFA (audio cd.at)

31.07.2026, 1099 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/7GXXQ9M2ZKIdSmTKxUpY92

Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl

Mein Ex-Kollege Andreas Wölfl ist mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland geworden und macht gerade ein Imaps Börsenspiel sowie Youtube-Content.

https://game.imaps-capital.com/

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/41sXovRpg98D6cxyEL9UZ8

- ATX fester

- Andritz stark im Plus

- PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfinger

- Christian Schreckeis läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Abteilungsleiter für Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations und Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur verweist auf Rekordumsätze bei österreichischen Bundesanleihen am Sekundärmarkt

- Börse Frankfurt: DAX etwas fester, Symrise gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.07.)

(31.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

Random Partner Kontron

Der Technologiekonzern Kontron AG – ehemals S&T AG – ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 32 Ländern weltweit präsent. Das im SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich Kontron auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.7.: AT&S, CA Immo, Strabag (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christia...

» PIR-News zu RBI, Bawag, Kontron, WEB Windenergie, Addiko, Research zu Ve...

» Andritz überholt Do&Co: Wechsel an der Spitze der Wiener 25-Jahres-Wertu...

» Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.7.: Extremes zu Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Vor Österreich-Tag bei der Deutsche Börse, Catharina Ahmadi (...