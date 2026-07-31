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Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christian Schreckeis OeBFA (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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31.07.2026, 1099 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/7GXXQ9M2ZKIdSmTKxUpY92
Zertifikate Party Österreich: Die Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl
Mein Ex-Kollege Andreas Wölfl ist mit Imaps Capital ein Big Player bei Partizipationszertifikaten in Deutschland geworden und macht gerade ein Imaps Börsenspiel sowie Youtube-Content.
https://game.imaps-capital.com/

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/41sXovRpg98D6cxyEL9UZ8
- ATX fester
- Andritz stark im Plus
- PIR-News zu Andritz, Verbund, Erste Group, RBI/Addiko, Research zu Palfinger
- Christian Schreckeis läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Abteilungsleiter für Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations und Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur verweist auf Rekordumsätze bei österreichischen Bundesanleihen am Sekundärmarkt
- Börse Frankfurt: DAX etwas fester, Symrise gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.07.)


(31.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung




 

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    Autor: Christian Drastil

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