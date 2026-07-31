» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht

31.07.2026, 1298 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 6513 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.27% auf 59.225 Euro, dahinter VIG mit +3.17% auf 71.5 Euro und AT&S mit +1.93% auf 137 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25849 (+0.93%, Ultimo 2025: 24490, 4.58% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.60% auf 62.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.16% auf 150.78 Euro und Hochtief mit +2.87% auf 455.5 Euro.

- PIR-News zu RBI, Bawag, Kontron, WEB Windenergie, Addiko, Research zu Verbund, Erste Group

- #gabb Jobradar: Andritz, Erste Group, Verbund

- Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christian Schreckeis OeBFA

- Börsegeschichte 31.7.: AT&S, CA Immo, Strabag

- Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.83% vs. last #gabb, +7.14% ytd, +130.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(31.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Kapsch TrafficCom, Verbund, Austriacard Holdings AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, FACC, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

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