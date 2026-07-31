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Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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31.07.2026, 1298 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 6513 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.27% auf 59.225 Euro, dahinter VIG mit +3.17% auf 71.5 Euro und AT&S mit +1.93% auf 137 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25849 (+0.93%, Ultimo 2025: 24490, 4.58% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.60% auf 62.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.16% auf 150.78 Euro und Hochtief mit +2.87% auf 455.5 Euro.

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(31.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung




 

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    Autor: Christian Drastil

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