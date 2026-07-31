Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht
Autor:
Christian Drastil
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31.07.2026, 1298 Zeichen
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Um 11:18 liegt der ATX mit +0.91 Prozent im Plus bei 6513 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.27% auf 59.225 Euro, dahinter VIG mit +3.17% auf 71.5 Euro und AT&S mit +1.93% auf 137 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25849 (+0.93%, Ultimo 2025: 24490, 4.58% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.60% auf 62.8 Euro, dahinter Siemens Energy mit +3.16% auf 150.78 Euro und Hochtief mit +2.87% auf 455.5 Euro.
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Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung
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