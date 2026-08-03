ATX knackt Marke, DAX flirtet mit 26.000 – Addiko-Übernahme durch RBI besiegelt (Podcast)
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03.08.2026, 878 Zeichen
In der Wiener Börse Party Episode #1212 ordnet Christian Drastil den Handelsstart in die neue Woche ein: ATX fester, DAX kurz vor der 26.000-Punkte-Marke, ein Blick in den Aschenbrenner-Fonds und frisches Analysten-Research zu Polytec, Andritz, Verbund und Telekom Austria. Auch ein wichtiges Kapitel im Bieterkampf um die Addiko Bank wurde am Montag geschlossen. ATX legt zu, Addiko und Frequentis führen die Gewinnerliste an Die Wiener Börse startete mit Schwung in den August. Der ATX notierte zu Mittag mit einem Plus von 1,19 Prozent bei 6.535 Punkten. Angeführt wurde die Gewinnerliste der Private Investor Relations Gruppe von Bajaj Mobility mit einem Plus von 3,3 Prozent, gefolgt von Mobility mit 3,2 Prozent und Frequentis, das ebenfalls im Bereich von 3,2 Prozent zulegte....
Weiterlesen: ATX knackt Marke, DAX flirtet mit 26.000 – Addiko-Übernahme durch RBI besiegelt
Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S und der Aschenbrenner-Fonds
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