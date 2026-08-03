PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan (Christine Petzwinkler)

03.08.2026, 4155 Zeichen

Die Analysten von Montega nehmen die Coverage für die Polytec-Aktie mit einer Kauf-Empfehlung und Kursziel 10,0 Euro auf. Ihr Fazit: "Der Investment Case vereint ein saniertes, cashflowstarkes Kerngeschäft mit einem regulatorisch terminierten Wachstumshebel und ausgeprägter Bewertungs-Asymmetrie. Im Zentrum des Investment Cases steht der Marktbereich Smart Plastic Applications (SPA) mit Mehrweg-Logistikprodukten wie Paletten, Behältern und Trays. Polytec will den Anteil dieses margenstarken Geschäfts von 9,2 Prozent auf rund 30 Prozent des Konzernumsatzes heben. Unser Basisszenario: Bis 2030e unterstellen wir eine Verdopplung des SPA-Umsatzes auf ~135 Mio. Euro allein aus Produkten in Serie oder Markttest. Den Markteintritt im volumenstärksten Palettensegment berücksichtigen wir noch nicht. Selbst ohne Smart Plastic Applications-Wachstum verbliebe ein entschuldeter, dividendenstarker Nischenzulieferer mit fairem Wert über dem aktuellen Kurs, während Investoren nahezu das gesamte Smart Plastic Applications-Bestandsgeschäft inkl. Wachstums-Case zu 4,64 Euro je Aktie faktisch als Free Option erhalten."

Polytec Group ( Akt. Indikation: 4,74 /4,80, 1,71%)

Im Bieterkampf um die Addiko hat die RBI das Rennen gemacht. Der RBI sind bis zum Ablauf der Annahmefrist Annahmeerklärungen von Addiko-Aktionären zugegangen, die mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien umfassen, konkret wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 10.831.435 Addiko-Aktien eingereicht. Dies entspricht 56,16 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien. Die Mindestannahmeschwelle von mehr als 55 Prozent wurde daher überschritten. Die RBI hat 26,5 Euro je Addiko-Aktie geboten. Gemäß § 19 Abs 3 ÜbG verlängert sich die Annahmefrist für jene Addiko-Aktionäre, die das Angebot bisher nicht oder das konkurrierende Angebot angenommen haben, um drei Monate ab Bekanntgabe des Ergebnisses . Die Nachfrist läuft daher vom 3. August 2026 bis zum 3. November 2026. Addiko-Aktionäre, die das Angebot der Nova Ljubljanska banka (NLB) angenommen haben, können nunmehr innerhalb der Nachfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber ihrer Depotbank das Angebot der RBI annehmen, wie die RBI mitteilt. Der NLB sind insgesamt 6.087.353 Addiko-Aktien angeboten worden, dies entspricht 31,22 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien, die Mindestschwelle lag bei 50 Prozent plus eine Aktie. Die Abwicklung des Angebots findet daher nicht statt.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 25,70 /27,60, 0,19%)

Die CPI Europe AG und die Mehrheitsaktionärin CPI Property Group (CPIPG) prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Einzelhandelsimmobilien der CPIPG mit den von CPI Europe kontrollierten Einzelhandelsimmobilien – einschließlich der über die S Immo AG gehaltenen Projekte, wie die CPI Europe am Freitagnachmittag mitteilte.

CPI Europe AG ( Akt. Indikation: 15,50 /15,60, 0,19%)

Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Telekom Austria-Aktie weiterhin mit Kaufen ein und erhöhen das Kursziel von 10,4 auf 11,2 Euro. Sie meinen: "Wenngleich die Aktie vor allem nach den jüngsten Zugewinnen kein bewertungstechnisches Schnäppchen mehr darstellt, rechtfertigen die insgesamt positiven Aussichten die aktuell etwas höhere Bewertung."

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 10,02 /10,16, -0,49%)

Die Deutsche Bank bestätigt die Buy-Empfehlung für Andritz und hebt das Kursziel von 90,0 auf 95,0 Euro an.

Andritz ( Akt. Indikation: 83,10 /83,30, 2,46%)

Oddo BHF bestätigt seine Underperform-Empfehlung für die Verbund-Aktie und senkt das Kursziel von 57,0 auf 55,50 Euro.

Verbund ( Akt. Indikation: 59,10 /59,30, -0,59%)

Der börsenotierte Cybersecurity-Spezialist cyan AG führt eine neue Cybersicherheitslösung bei Orange Romania ein. Der neue Dienst kombiniert den netzwerkbasierten Schutz von cyan für Mobilfunk- und Festnetz-Breitbandkunden mit zusätzlichem Geräteschutz eines anderen Anbieters und wird zunächst für Privatkunden und kleine Büros sowie Home-Offices (SOHO) verfügbar sein.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.08.)

(03.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1212: ATX fester, 10 Euro für Polytec bzw. AT&S und der Aschenbrenner-Fonds

Akt. Indikation: 25.70 / 27.10

Uhrzeit: 14:42:11

Veränderung zu letztem SK: -0.75%

Letzter SK: 26.60 ( 0.38%)

Akt. Indikation: 83.20 / 83.40

Uhrzeit: 14:42:22

Veränderung zu letztem SK: 2.59%

Letzter SK: 81.20 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 15.50 / 15.60

Uhrzeit: 14:41:42

Veränderung zu letztem SK: 0.19%

Letzter SK: 15.52 ( -0.26%)

Akt. Indikation: 4.80 / 4.87

Uhrzeit: 14:42:10

Veränderung zu letztem SK: 3.09%

Letzter SK: 4.69 ( -0.85%)

Akt. Indikation: 10.10 / 10.22

Uhrzeit: 14:42:12

Veränderung zu letztem SK: 0.20%

Letzter SK: 10.14 ( 0.60%)

Akt. Indikation: 59.40 / 59.50

Uhrzeit: 14:41:43

Veränderung zu letztem SK: -0.17%

Letzter SK: 59.55 ( 3.84%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

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