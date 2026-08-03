Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Frequentis und Wienerberger gesucht

03.08.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:39 liegt der ATX mit +1.19 Prozent im Plus bei 6535 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.28% auf 21.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 75.4 Euro und Wienerberger mit +2.87% auf 21.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26011 (+1.49%, Ultimo 2025: 24490, 4.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.23% auf 164.35 Euro, dahinter Siemens Healthineers mit +4.03% auf 38.345 Euro und adidas mit +3.87% auf 165.575 Euro.

- PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz, cyan

- Unser Volumensrobot sagt: Palfinger

- Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung

- Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats

- Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.48% vs. last #gabb, +7.66% ytd, +131.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(03.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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