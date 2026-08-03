Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Frequentis und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
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03.08.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:39 liegt der ATX mit +1.19 Prozent im Plus bei 6535 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.28% auf 21.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 75.4 Euro und Wienerberger mit +2.87% auf 21.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26011 (+1.49%, Ultimo 2025: 24490, 4.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.23% auf 164.35 Euro, dahinter Siemens Healthineers mit +4.03% auf 38.345 Euro und adidas mit +3.87% auf 165.575 Euro.
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Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung
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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.
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