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Wiener Börse zu Mittag fester: Bajaj Mobility, Frequentis und Wienerberger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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03.08.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:39 liegt der ATX mit +1.19 Prozent im Plus bei 6535 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.28% auf 21.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.15% auf 75.4 Euro und Wienerberger mit +2.87% auf 21.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26011 (+1.49%, Ultimo 2025: 24490, 4.65% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.23% auf 164.35 Euro, dahinter Siemens Healthineers mit +4.03% auf 38.345 Euro und adidas mit +3.87% auf 165.575 Euro.

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(03.08.2026)

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