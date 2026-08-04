ATX Five Race spitzt sich zu: Vier Kandidaten kämpfen um zwei Plätze (Podcast)
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04.08.2026, 846 Zeichen
In der Wiener Börse Party Episode #1213 ordnet Christian Drastil die aktuellen Marktbewegungen ein und widmet sich ausführlich dem spannenden Rennen um die Plätze im ATX Five – dabei liefert AT&S mit starken Quartalszahlen zusätzlichen Gesprächsstoff. Markt zeigt sich robust – ATX und DAX mit Aufschlägen Der österreichische Leitindex ATX notiert am Mittag mit plus 0,53 Prozent bei 6.618 Punkten. Angeführt wird die Kursliste von der AT&S mit einem Plus von 3 Prozent – nach Einschätzung des Podcasts könnte dies bereits der 40. Tagessieg des Titels im Jahr 2026 werden. Dahinter folgen Polytec und PORR mit Zuwächsen von 2 beziehungsweise 1 Prozent. Auch bei den Handelsvolumina zeigt sich der Wiener Markt in guter Verfassung: Am Vortag wurde ein Volumen von...
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Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend
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