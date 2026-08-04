Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian Drastil)

04.08.2026, 801 Zeichen

Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.

Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist die aktuelle Ausgabe live gegangen. Thema Treasury: Auch die 76-seitige Sondernummer rein zum Zertifikatemarkt ist hier verfügbar.

Die nächsten Ausgaben:

- Energie-Zukunft

- Investor Relations (Print-Jahrbuch)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)

(04.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, Zumtobel, Andritz, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, voestalpine, Wolftank-Adisa, Mayr-Melnhof, Fabasoft, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

Random Partner Raiffeisen Zertifikate

Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christin...

» Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian...

» Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...

» ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...

» Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...

» PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...