Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.08.2026, 801 Zeichen
Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.
Unter http://www.boerse-social.com/magazine ist die aktuelle Ausgabe live gegangen. Thema Treasury: Auch die 76-seitige Sondernummer rein zum Zertifikatemarkt ist hier verfügbar.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)
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