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Börsegeschichte 4.8.: Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.08.2026, 507 Zeichen

Extrema:
04.08.2010: Top 3: Polytec Group: 21.72% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 2: 21.81% (20.01.2011)]

Bisher gab es an einem 4. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.08. beträgt 0,08%. Der beste 04.08. fand im Jahr 2020 mit 1,77% statt, der schlechteste 04.08. im Jahr 2011 mit -3,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)


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    1995
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    Autor: Börse Geschichte

    04.08.2026, 507 Zeichen

    Extrema:
    04.08.2010: Top 3: Polytec Group: 21.72% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 2: 21.81% (20.01.2011)]

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