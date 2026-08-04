Börsegeschichte 4.8.: Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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04.08.2026, 507 Zeichen
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04.08.2010: Top 3: Polytec Group: 21.72% - [Top 1: 22.44% (13.09.2010), Top 2: 21.81% (20.01.2011)]
Bisher gab es an einem 4. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.08. beträgt 0,08%. Der beste 04.08. fand im Jahr 2020 mit 1,77% statt, der schlechteste 04.08. im Jahr 2011 mit -3,49%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)
Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend
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