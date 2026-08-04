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PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christine Petzwinkler)

04.08.2026, 3819 Zeichen

AT&S hat Zahlen für das 1. Quartal veröffentlicht: Der Konzernumsatz erhöhte sich demnach währungsbereinigt um 40 Prozent auf 549 Mio. Euro (VJ: 399 Mio. Euro). Das EBITDA verbesserte sich um rund 134 Prozent auf 165 Mio. Euro ‒ währungsbereinigt betrug der Anstieg 163 Prozent. Die Ergebniserhöhung ist insbesondere auf die gestiegenen Volumina, das umfassende Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramm und ein besseres Preisumfeld zurückzuführen, wie das Unternehmen betont. Die EBITDA-Marge lag mit 30,1 Prozent um mehr als 12 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Das EBIT belief sich auf 73 Mio. Euro (VJ: -16 Mio. Euro) und lag somit trotz negativer Währungseffekte über dem kumulierten Wert des Geschäftsjahres 2025/26 von 66 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 13,4 Prozent. Das Konzernergebnis im 1. Quartal 2026/27 war mit 41 Mio. Euro deutlich positiv (VJ: -56 Mio. Euro). AT&S CEO Michael Mertin. „Wir profitieren von einer ungebrochen starken Nachfrage in unseren Kernmärkten und sehen – wie all unsere Kunden auch – erhebliche Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren. Der durch Kundenvereinbarungen unterstützte Ausbau unserer Standorte in China und Malaysia sowie die Erweiterungen in Österreich sind ein klares Zeichen für das Vertrauen, das unsere Kunden in AT&S setzen. Sie bekennen sich deshalb gemeinsam mit uns zur Erweiterung unserer Produktionskapazitäten, weil wir über die Breite der Technologiekompetenz verfügen und damit die Technologieoffenheit auch für die Zukunft bestmöglich abbilden.“ Für das Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt AT&S den Ausblick einer währungsbereinigten Umsatzsteigerung von 45 bis 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die erwartete EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent bedeutet eine weitere signifikante Steigerung der Profitabilität. Das Management plant ein Investitionsvolumen von rund 1,0 bis 1,2 Mrd. € für 2026/27 und einen positiven operativen Free Cashflow, unterstützt durch das operative Geschäft und erwartete Kundenzahlungen.
AT&S ( Akt. Indikation:  142,40 /143,80, 3,25%)

Der DO & CO-Aufsichtsrat hat die Mandate der Vorstände verlängert. Der Vorstand des Catering-Unternehmens setzt sich damit weiterhin aus Attila Dogudan (CEO), Johannes Echeverria (CFO), Bettina Höfinger (CLO) und Attila Dogudan jun. (CCO) zusammen.
DO&CO ( Akt. Indikation:  204,50 /205,50, -0,24%)

Die Analysten der Mediobanca bestätigen die Neutral-Empfehlung für die RBI-Aktie und erhöhen das Kursziel von 47,0 auf 63,0 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 40,00 auf 46,00 Euro erhöht und die Hold-Empfehlung bestätigt.
RBI ( Akt. Indikation:  61,25 /61,40, 0,62%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Kontron-Aktie von Buy auf Neutral und nehmen das Kursziel von 27,0 auf 23,5 Euro zurück.
Kontron ( Akt. Indikation:  20,80 /20,86, -1,84%)

Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage für Palfinger mit dem Anlagefazit Buy und einem Kursziel in Höhe von 55,0 Euro auf, was einem Aufwärtspotenzial von 87,4 Prozent entspricht. Das Unternehmen profitiere von weltweiten Infrastrukturinvestitionen, einer geringen Kundenkonzentration und starken Marktpositionen, so die Experten. "Trotz dieses erheblichen Potenzials notiert die Aktie bei einem EV/EBITDA (auf Basis der Schätzungen für 2026) vom 6,0-Fachen und einem KGV von 11,7 – und damit mit einem deutlichen Abschlag gegenüber dem direkten Wettbewerber Hiab. Eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Russland-Konflikt oder im Nahen Osten könnte einen zusätzlichen Impuls liefern, der in der aktuellen Bewertung noch nicht berücksichtigt ist," fassen die Analysten zusammen.
Palfinger ( Akt. Indikation:  30,20 /30,35, 1,09%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.08.)


(04.08.2026)

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AT&S
Akt. Indikation:  146.80 / 149.20
Uhrzeit:  22:58:01
Veränderung zu letztem SK:  1.09%
Letzter SK:  146.40 ( 5.63%)

DO&CO
Akt. Indikation:  207.50 / 209.50
Uhrzeit:  22:58:01
Veränderung zu letztem SK:  0.24%
Letzter SK:  208.00 ( 1.22%)

Kontron
Akt. Indikation:  20.50 / 20.86
Uhrzeit:  23:00:00
Veränderung zu letztem SK:  0.29%
Letzter SK:  20.62 ( -2.83%)

Palfinger
Akt. Indikation:  30.35 / 30.60
Uhrzeit:  22:59:56
Veränderung zu letztem SK:  0.74%
Letzter SK:  30.25 ( 1.00%)

RBI
Akt. Indikation:  62.40 / 62.75
Uhrzeit:  22:58:01
Veränderung zu letztem SK:  1.50%
Letzter SK:  61.65 ( 1.15%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

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    AT&S hat Zahlen für das 1. Quartal veröffentlicht: Der Konzernumsatz erhöhte sich demnach währungsbereinigt um 40 Prozent auf 549 Mio. Euro (VJ: 399 Mio. Euro). Das EBITDA verbesserte sich um rund 134 Prozent auf 165 Mio. Euro ‒ währungsbereinigt betrug der Anstieg 163 Prozent. Die Ergebniserhöhung ist insbesondere auf die gestiegenen Volumina, das umfassende Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramm und ein besseres Preisumfeld zurückzuführen, wie das Unternehmen betont. Die EBITDA-Marge lag mit 30,1 Prozent um mehr als 12 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Das EBIT belief sich auf 73 Mio. Euro (VJ: -16 Mio. Euro) und lag somit trotz negativer Währungseffekte über dem kumulierten Wert des Geschäftsjahres 2025/26 von 66 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 13,4 Prozent. Das Konzernergebnis im 1. Quartal 2026/27 war mit 41 Mio. Euro deutlich positiv (VJ: -56 Mio. Euro). AT&S CEO Michael Mertin. „Wir profitieren von einer ungebrochen starken Nachfrage in unseren Kernmärkten und sehen – wie all unsere Kunden auch – erhebliche Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren. Der durch Kundenvereinbarungen unterstützte Ausbau unserer Standorte in China und Malaysia sowie die Erweiterungen in Österreich sind ein klares Zeichen für das Vertrauen, das unsere Kunden in AT&S setzen. Sie bekennen sich deshalb gemeinsam mit uns zur Erweiterung unserer Produktionskapazitäten, weil wir über die Breite der Technologiekompetenz verfügen und damit die Technologieoffenheit auch für die Zukunft bestmöglich abbilden.“ Für das Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt AT&S den Ausblick einer währungsbereinigten Umsatzsteigerung von 45 bis 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die erwartete EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent bedeutet eine weitere signifikante Steigerung der Profitabilität. Das Management plant ein Investitionsvolumen von rund 1,0 bis 1,2 Mrd. € für 2026/27 und einen positiven operativen Free Cashflow, unterstützt durch das operative Geschäft und erwartete Kundenzahlungen.
    AT&S ( Akt. Indikation:  142,40 /143,80, 3,25%)

    Der DO & CO-Aufsichtsrat hat die Mandate der Vorstände verlängert. Der Vorstand des Catering-Unternehmens setzt sich damit weiterhin aus Attila Dogudan (CEO), Johannes Echeverria (CFO), Bettina Höfinger (CLO) und Attila Dogudan jun. (CCO) zusammen.
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