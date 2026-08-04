Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.08.2026, 1292 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.
- PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger
- Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live
- Unser Volumensrobot sagt: Palfinger
- Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200
- Börsegeschichte 4.8.: Polytec
- Österreich-Depots: Fester und vor August-Rebalancing
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.26% vs. last #gabb, +7.93% ytd, +131.80% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931
Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916
Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891
Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend
Bildnachweis
1.
boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, Zumtobel, Andritz, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, voestalpine, Wolftank-Adisa, Mayr-Melnhof, Fabasoft, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christin...
» Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian...
» Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...
» ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...
» Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...
» PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treas...
- Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, AT...
- Raiffeisen Top Picks: wienerberger, Nvidia neu au...
- Neue Bilder: Simone Kornelius, Sylwia Milke, Hans...
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und ...
- Neues Kursziel für Kontron
Featured Partner Video
The Story Behind My Song: Hey Mama
Unter http://www.audio-cd.at/music sind die "Audio CD Allstars" gestartet. Seit Anfang 2026 gibt es monatlich einen Song, damit man u.a. a...
Books josefchladek.com
Fritz Kühn
Kompositionen in Schwarz und Weiß
1959
F. Bruckmann
Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
Ci-contre
2004
Ann und Jürgen Wilde
Ola Rindal
Stains & Ashes
2025
Poursuite
Keizo Kitajima
USSR 1991
2012
Little Big Man
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
04.08.2026, 1292 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.
- PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger
- Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live
- Unser Volumensrobot sagt: Palfinger
- Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200
- Börsegeschichte 4.8.: Polytec
- Österreich-Depots: Fester und vor August-Rebalancing
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.26% vs. last #gabb, +7.93% ytd, +131.80% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931
Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916
Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891
Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868
Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841
Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend
Bildnachweis
1.
boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, Zumtobel, Andritz, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, voestalpine, Wolftank-Adisa, Mayr-Melnhof, Fabasoft, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger (Christin...
» Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live (Christian...
» Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, ATX Five Race geht mit vi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Aschenbrenner, Sebastian Sorger, ...
» ATX-Trends: Palfinger, RBI, Verbund, AT&S ...
» Österreich-Depots: Stärkerer August-Beginn (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.8.: Mirko Kovats (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) i...
» PIR-News zu Polytec, Addiko/RBI, CPI, Verbund, Telekom Austria, Andritz,...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treas...
- Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S fester, AT...
- Raiffeisen Top Picks: wienerberger, Nvidia neu au...
- Neue Bilder: Simone Kornelius, Sylwia Milke, Hans...
- Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und ...
- Neues Kursziel für Kontron
Featured Partner Video
The Story Behind My Song: Hey Mama
Unter http://www.audio-cd.at/music sind die "Audio CD Allstars" gestartet. Seit Anfang 2026 gibt es monatlich einen Song, damit man u.a. a...
Books josefchladek.com
Fritz Kühn
Kompositionen in Schwarz und Weiß
1959
F. Bruckmann
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Robert Frank
The Lines of My Hand
1972
Yūgensha