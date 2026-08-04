» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht

04.08.2026, 1292 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.

- PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Palfinger

- Börse Social Magazine mit dem grossen Thema Treasury ist live

- Unser Volumensrobot sagt: Palfinger

- Nachlese: Bettina Zeman, Sebastian Sorger, Hey Mama 200

- Börsegeschichte 4.8.: Polytec

- Österreich-Depots: Fester und vor August-Rebalancing

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.26% vs. last #gabb, +7.93% ytd, +131.80% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Roman Rafeiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8931

Julia Bunz: https://audio-cd.at/page/podcast/8916

Andrea Maier: https://audio-cd.at/page/podcast/8891

Eva Landrichtinger: https://audio-cd.at/page/podcast/8868

Florian Wagner: https://audio-cd.at/page/podcast/8841

(04.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend

Bildnachweis

1. boerse@home am 24.8.: https://streaming.webinargeek.com/oesterreichs-aktienmarkt-comeback-oder-strohfeuer-mit-christian-drastil-314 >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Palfinger, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, ATX NTR, RBI, Zumtobel, Andritz, AT&S, Frequentis, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, voestalpine, Wolftank-Adisa, Mayr-Melnhof, Fabasoft, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

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