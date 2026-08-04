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Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Polytec und Porr gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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04.08.2026, 1292 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit +0.53 Prozent im Plus bei 6618 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.25% auf 143.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.68% auf 4.98 Euro und Porr mit +1.68% auf 37.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26089 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 6.17% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +4.36% auf 49.175 Euro, dahinter Infineon mit +2.87% auf 63.235 Euro und Rheinmetall mit +2.59% auf 1205.4 Euro.

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(04.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1213: ATX mit AT&S gestern, ATX Five Race geht mit vier Titeln um zwei Plätze in heisse Phase, auch ATX spannend




 

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