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ATX erreicht Rekordhoch am 150. Handelstag – AT&S und Bajaj Mobility im Fokus (Podcast)

05.08.2026, 961 Zeichen
In der Wiener Börse Party Episode #1214 mit dem Titel "ATX nach Rekord unchanged, AT&S / Bajaj Mobility sehr auffällig, 150er-Bilanz und Wienerberger-Aufnahme" ordnet Host Christian Drastil die jüngste Rekordfahrt des österreichischen Leitindex ein und wirft einen Blick auf Handelsvolumina, Einzelwerte und aktuelle Analysteneinschätzungen. Zur Opening Bell begrüßte Linda Simhofer, Kommunikationsexpertin der ÖKB mit Fokus auf Social Media und Testimonial der Beteilig-Dich-Initiative der Wiener Börse, die Hörerschaft. ATX pendelt nach Rekord seitwärts Der Mittwoch, 5. August 2026, markiert einen Tag nach einem bemerkenswerten Meilenstein: Am Dienstag, dem 150. Handelstag des Jahres 2026, gelang dem ATX ein neues All-Time-High. Am Mittwochmittag zeigte sich der Index dann nahezu unverändert – um 11:27 Uhr notierte er bei 6.652 Punkten, ein minimales Minus von...

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(05.08.2026)

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