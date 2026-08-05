Börsegeschichte 5.8.: Bitte wieder so wie 2016 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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05.08.2026, 400 Zeichen
Bisher gab es an einem 5. August 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.08. beträgt -0,29%. Der beste 05.08. fand im Jahr 2016 mit 1,93% statt, der schlechteste 05.08. im Jahr 2011 mit -3,07%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.08.)
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