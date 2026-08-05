Drastil & Seltenreich: Neue Podcast-Reihe startet mit Nullnummer voller Kuriositäten (Podcast)
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05.08.2026, 921 Zeichen
Mit der Folge 0 "Sie sind weg und wir sind da! (und der käsige Michael auch)" ist die neue Podcast-Reihe "Drastil & Seltenreich" gestartet. Christian Drastil, bekannt durch seinen Börse-Podcast "Market & Me", und Marco Seltenreich stellen sich in dieser Auftaktfolge gegenseitig vor, blicken auf ihre gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart zurück und stecken das Themenfeld für die kommenden Ausgaben ab – von Buchprojekten über virale Internet-Phänomene bis zu Anekdoten aus dem Alltag. Ein Jingle mit Familiengeschichte Den Einstieg in die Folge bildet ein ungewöhnliches akustisches Detail: Christian Drastil spielt zur Begrüßung ein altes Zither-Sample mit Spoiler ein – "Ich trage im Herzen drin ein Stückerl altes Wien". Das Stück wurde ursprünglich von seinem Onkel in den 1980er-Jahren auf Audiokassette gesungen....
Weiterlesen: Drastil & Seltenreich: Neue Podcast-Reihe startet mit Nullnummer voller Kuriositäten
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