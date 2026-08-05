SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Drastil & Seltenreich: Neue Podcast-Reihe startet mit Nullnummer voller Kuriositäten (Podcast)

05.08.2026, 921 Zeichen
Mit der Folge 0 "Sie sind weg und wir sind da! (und der käsige Michael auch)" ist die neue Podcast-Reihe "Drastil & Seltenreich" gestartet. Christian Drastil, bekannt durch seinen Börse-Podcast "Market & Me", und Marco Seltenreich stellen sich in dieser Auftaktfolge gegenseitig vor, blicken auf ihre gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart zurück und stecken das Themenfeld für die kommenden Ausgaben ab – von Buchprojekten über virale Internet-Phänomene bis zu Anekdoten aus dem Alltag. Ein Jingle mit Familiengeschichte Den Einstieg in die Folge bildet ein ungewöhnliches akustisches Detail: Christian Drastil spielt zur Begrüßung ein altes Zither-Sample mit Spoiler ein – "Ich trage im Herzen drin ein Stückerl altes Wien". Das Stück wurde ursprünglich von seinem Onkel in den 1980er-Jahren auf Audiokassette gesungen....

Weiterlesen: Drastil & Seltenreich: Neue Podcast-Reihe startet mit Nullnummer voller Kuriositäten


(05.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

UBS
UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

» PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

» ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
    BSN MA-Event EVN
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Robert Frank
    The Lines of My Hand
    1972
    Yūgensha

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Formes nues
    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Ralph Gibson
    The Somnambulist
    1970
    Lustrum Press



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    05.08.2026, 921 Zeichen
    Mit der Folge 0 "Sie sind weg und wir sind da! (und der käsige Michael auch)" ist die neue Podcast-Reihe "Drastil & Seltenreich" gestartet. Christian Drastil, bekannt durch seinen Börse-Podcast "Market & Me", und Marco Seltenreich stellen sich in dieser Auftaktfolge gegenseitig vor, blicken auf ihre gemeinsame Vergangenheit und Gegenwart zurück und stecken das Themenfeld für die kommenden Ausgaben ab – von Buchprojekten über virale Internet-Phänomene bis zu Anekdoten aus dem Alltag. Ein Jingle mit Familiengeschichte Den Einstieg in die Folge bildet ein ungewöhnliches akustisches Detail: Christian Drastil spielt zur Begrüßung ein altes Zither-Sample mit Spoiler ein – "Ich trage im Herzen drin ein Stückerl altes Wien". Das Stück wurde ursprünglich von seinem Onkel in den 1980er-Jahren auf Audiokassette gesungen....

    Weiterlesen: Drastil & Seltenreich: Neue Podcast-Reihe startet mit Nullnummer voller Kuriositäten


    (05.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    UBS
    UBS bietet weltweit finanzielle Beratung und Lösungen für private, institutionelle und Firmenkunden als auch für private Kundinnen und Kunden in der Schweiz. UBS mit dem Hauptsitz in Zürich hat eine weltweite Präsenz in allen wichtigen Finanzmärkten.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

    » PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

    » ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

    » Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
    Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
    Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
      BSN MA-Event EVN
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Yusuf Sevinçli
      Oculus
      2018
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
      Ci-contre
      2004
      Ann und Jürgen Wilde

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de