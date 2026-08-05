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Nachlese: Hans Wanovits Barrique de Beurse, Drastil & Seltenreich startet, Geschichten vom Bau (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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05.08.2026, 1659 Zeichen

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/5hj6S2tZuTn1bUexdYHslJ
- ATX erneut fester
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- PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Planiere
- Hans Wanovits läutet die Opening Bell für Dienstag. Er ist seit 1985 am Wiener Kapitalmarkt präsent, früher als Börsenmakler, jetzt mit Blue Rock Capital und er organisiert uns heuer bereits den 34. Barrique de Beurse
- Deutsche Börse Frankfurt: DAX über 26.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://open.spotify.com/episode/71OpOD9AvAowwR5okNzepI
Drastil & Seltenreich, das sind Christian Drastil und Marco Seltenreich, die ab sofort gerne wöchentlich miteinander reden wollen. Bisherige Kooperationen: Der Offline-Podcast, Bücher-Talks, präzise WM-Vorhersagen und das eine oder andere im Job. In Folge #0 sprechen wir über die nunmehr grossen Abwesenden, über Wienerlieder, den käsigen Michael, einen Jingle-Aufruf, Haare, den Kasperl, Kacke, Playboy Carti, Seiffenstein sowie Peter & Tekal.
- Wie wir Ö bei der Fussball-WM präzise vorhersagten: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd
- https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast
- Marcos Buch "Geschichten vom Bau": http://www.audio-cd.at/booksfromfriends
- Ziel: Berühmter als Peter & Tekal zu werden https://www.medizinkabarett.at
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.08.)


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Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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