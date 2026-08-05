Nachlese: Hans Wanovits Barrique de Beurse, Drastil & Seltenreich startet, Geschichten vom Bau (audio cd.at)

05.08.2026, 1659 Zeichen

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/5hj6S2tZuTn1bUexdYHslJ

- ATX erneut fester

- ... und erneut AT&S vorne

- vier Titel treten um zwei ATXFive-Plätze an

- Palfinger mit FACC-Joker vs. SBO

- PIR-News zu AT&S, DO & CO, Research zu RBI, Kontron, Planiere

- Hans Wanovits läutet die Opening Bell für Dienstag. Er ist seit 1985 am Wiener Kapitalmarkt präsent, früher als Börsenmakler, jetzt mit Blue Rock Capital und er organisiert uns heuer bereits den 34. Barrique de Beurse

- Deutsche Börse Frankfurt: DAX über 26.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Hören: https://open.spotify.com/episode/71OpOD9AvAowwR5okNzepI

Drastil & Seltenreich, das sind Christian Drastil und Marco Seltenreich, die ab sofort gerne wöchentlich miteinander reden wollen. Bisherige Kooperationen: Der Offline-Podcast, Bücher-Talks, präzise WM-Vorhersagen und das eine oder andere im Job. In Folge #0 sprechen wir über die nunmehr grossen Abwesenden, über Wienerlieder, den käsigen Michael, einen Jingle-Aufruf, Haare, den Kasperl, Kacke, Playboy Carti, Seiffenstein sowie Peter & Tekal.

- Wie wir Ö bei der Fussball-WM präzise vorhersagten: https://open.spotify.com/episode/7yoEBX43iEPnYnsr58tpvd

- https://www.audio-cd.at/offline-der-podcast

- Marcos Buch "Geschichten vom Bau": http://www.audio-cd.at/booksfromfriends

- Ziel: Berühmter als Peter & Tekal zu werden https://www.medizinkabarett.at

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.08.)

(05.08.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

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