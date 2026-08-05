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Wiener Börse zu Mittag leicht schwächer: FACC, AT&S und RBI gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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05.08.2026, 1325 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:27 liegt der ATX mit -0.08 Prozent im Minus bei 6652 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.15% auf 17.66 Euro, dahinter AT&S mit +2.32% auf 149.8 Euro und RBI mit +1.54% auf 62.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26222 (+0.07%, Ultimo 2025: 24490, 6.99% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +5.23% auf 46.68 Euro, dahinter Bayer mit +4.21% auf 50.28 Euro und Rheinmetall mit +2.35% auf 1229 Euro.

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(05.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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