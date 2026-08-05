Wiener Börse zu Mittag leicht schwächer: FACC, AT&S und RBI gesucht
Autor:
Christian Drastil
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05.08.2026, 1325 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:27 liegt der ATX mit -0.08 Prozent im Minus bei 6652 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.15% auf 17.66 Euro, dahinter AT&S mit +2.32% auf 149.8 Euro und RBI mit +1.54% auf 62.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 26222 (+0.07%, Ultimo 2025: 24490, 6.99% ytd). Topperformer DAX sind Fresenius mit +5.23% auf 46.68 Euro, dahinter Bayer mit +4.21% auf 50.28 Euro und Rheinmetall mit +2.35% auf 1229 Euro.
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- Österreich-Depots: Stockpicking Österreich zu Mittag auf Rekord
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Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
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1970
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1957
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ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
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Verlag Kettler
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