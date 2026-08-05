Zwischen Polier und Todesstern: Was ein Buch über die Baubranche wirklich erzählt (Podcast)
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05.08.2026, 928 Zeichen
In der Reihe „Books from Friends" widmet sich der Podcast in der Episode „Geschichten vom Bau" dem gleichnamigen Werk von Marco Seltenreich – einem Buch, das unnützes und zugleich gut recherchiertes Wissen rund um die Baubranche versammelt und dabei weit über klassische Fachliteratur hinausgeht. Vom Konzernkommunikator zum Buchautor Marco Seltenreich ist seit 2016 bei der Strabag in der Kommunikation tätig, zunächst in der Konzernkommunikation, später als Sprecher der Strabag Real Estate. In dieser Funktion sammelte er über sieben Jahre hinweg zahlreiche Geschichten, die er im Austausch mit Experten aus unterschiedlichsten Baugewerken kennenlernte. Aus diesem Fundus entstand das Buch „Geschichten vom Bau", im Untertitel „Aus- und Umgegrabenes von Asphalt bis Zement". Die Idee zum Buch kam Seltenreich, wie er im Gespräch...
Weiterlesen: Zwischen Polier und Todesstern: Was ein Buch über die Baubranche wirklich erzählt
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