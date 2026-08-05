SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Zwischen Polier und Todesstern: Was ein Buch über die Baubranche wirklich erzählt (Podcast)

05.08.2026, 928 Zeichen
In der Reihe „Books from Friends" widmet sich der Podcast in der Episode „Geschichten vom Bau" dem gleichnamigen Werk von Marco Seltenreich – einem Buch, das unnützes und zugleich gut recherchiertes Wissen rund um die Baubranche versammelt und dabei weit über klassische Fachliteratur hinausgeht. Vom Konzernkommunikator zum Buchautor Marco Seltenreich ist seit 2016 bei der Strabag in der Kommunikation tätig, zunächst in der Konzernkommunikation, später als Sprecher der Strabag Real Estate. In dieser Funktion sammelte er über sieben Jahre hinweg zahlreiche Geschichten, die er im Austausch mit Experten aus unterschiedlichsten Baugewerken kennenlernte. Aus diesem Fundus entstand das Buch „Geschichten vom Bau", im Untertitel „Aus- und Umgegrabenes von Asphalt bis Zement". Die Idee zum Buch kam Seltenreich, wie er im Gespräch...

Weiterlesen: Zwischen Polier und Todesstern: Was ein Buch über die Baubranche wirklich erzählt


(05.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

» Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

» PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

» ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

» Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
    BSN MA-Event EVN
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute heisst es "Servus Andreas Wölfl", wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die klei...

    Books josefchladek.com

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Dimitri Bogachuk
    Atlantic
    2025
    form.

    Harry Gruyaert
    Lumières blanches
    1986
    Éditions Photo Copies

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    05.08.2026, 928 Zeichen
    In der Reihe „Books from Friends" widmet sich der Podcast in der Episode „Geschichten vom Bau" dem gleichnamigen Werk von Marco Seltenreich – einem Buch, das unnützes und zugleich gut recherchiertes Wissen rund um die Baubranche versammelt und dabei weit über klassische Fachliteratur hinausgeht. Vom Konzernkommunikator zum Buchautor Marco Seltenreich ist seit 2016 bei der Strabag in der Kommunikation tätig, zunächst in der Konzernkommunikation, später als Sprecher der Strabag Real Estate. In dieser Funktion sammelte er über sieben Jahre hinweg zahlreiche Geschichten, die er im Austausch mit Experten aus unterschiedlichsten Baugewerken kennenlernte. Aus diesem Fundus entstand das Buch „Geschichten vom Bau", im Untertitel „Aus- und Umgegrabenes von Asphalt bis Zement". Die Idee zum Buch kam Seltenreich, wie er im Gespräch...

    Weiterlesen: Zwischen Polier und Todesstern: Was ein Buch über die Baubranche wirklich erzählt


    (05.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Andritz, Semperit, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Porr, SBO, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Österreichische Post, Wolftank-Adisa, BTV AG, BKS Bank Stamm, Kapsch TrafficCom, Amag, DO&CO, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, ne...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 7.8.: Extremes zu Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGes...

    » Nachlese: 10 Vokabel, um Asta besser zu verstehen; Stella Langthaler (au...

    » PIR-News: Post, Kontron (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, FACC und Agrana gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Jugend fragt Asta nach dem Geschäftsmod...

    » ATX-Trends: VIG, AT&S, Erste Group, Verbund ...

    » Zehn Vokabeln für ein Börsen-Debüt: Wie Asta sein Geschäftsmodell erklär...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 1,36 Prozent ab
    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day
    Wie Österreichische Post, AT&S, Wienerberger, Palfinger, Porr und Bawag für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed steigt 8 Prozent, Bajaj Mobility 7,84 Prozent
    Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Agrana 2.24%, Rutsch der Stunde: CA Immo -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Österreichische Post(1)
      BSN MA-Event EVN
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.55%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.29%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(1), AT&S(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.04%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(3), RBI(2), Wienerberger(1), voestalpine(1), Kontron(1), Bawag(1)
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Servus Andreas Wölfl - das imaps Börsenspiel als grosses iFG Cup Revival und ein Österreich-Spoiler

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Heute heisst es "Servus Andreas Wölfl", wir hatten uns am Sonntag vor dem WM-Finale bei einem seinen seltenen Wien-Besuche getroffen und die klei...

      Books josefchladek.com

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Fritz Kühn
      Kompositionen in Schwarz und Weiß
      1959
      F. Bruckmann

      Machiel Botman
      Heartbeat
      1994
      Volute

      Jörg Rubbert
      GTX. Galveston/TX and the Gulf Coast
      2026
      Verlag Kettler

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de