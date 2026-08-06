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ATX steuert auf das 28. Rekordhoch heuer zu , Bajaj Mobility top (Podcast)

06.08.2026, 905 Zeichen
Die Wiener Börse Party Episode #1215 mit dem Titel "ATX fester, Bajaj Mobility Aktie der Stunde, KHS mag WLTR, offene Fragen bei Fitgroup" liefert Christian Drastil den roten Faden für einen Handelstag, an dem der heimische Leitindex erneut in Rekordnähe notiert und gleich mehrere Unternehmen mit operativen Nachrichten aufwarten. Opening Bell mit Fokus auf Nachhaltigkeit Den Auftakt zur Handelseröffnung übernahm Stella Langthaler, Biologin und frisch gestartete Projekt- und Sustainability-Managerin bei FIMA Industries. Das Unternehmen ist im Abfallmanagement tätig und hat seinen Schwerpunkt auf Afrika gelegt. Präsentiert werden die 2026er-Folgen der Wiener Börse Party von der Deutschen Börse Xetra, die mit ihrem Xetra Retail Service einen Handel von 8 bis 22 Uhr ermöglicht – ein Modell, das sich Drastil im Podcast...

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(06.08.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day




 

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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    Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

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    1995
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