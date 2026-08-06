Börsegeschichte 6.8.: Extremes zu CPI Europe aus der Immofinanz-Ära (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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06.08.2026, 518 Zeichen
Gleichbleibende Serie in Tagen:
06.08.1999: CPI Europe AG: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 06.08.1999)
Bisher gab es an einem 6. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.08. beträgt -0,16%. Der beste 06.08. fand im Jahr 2008 mit 1,97% statt, der schlechteste 06.08. im Jahr 1992 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.08. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.08.)
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