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Börsegeschichte 6.8.: Extremes zu CPI Europe aus der Immofinanz-Ära (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

06.08.2026, 518 Zeichen

Gleichbleibende Serie in Tagen:
06.08.1999: CPI Europe AG: Längste gleichbleibende Serie: 9 Tage (endete am 06.08.1999)

Bisher gab es an einem 6. August 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.08. beträgt -0,16%. Der beste 06.08. fand im Jahr 2008 mit 1,97% statt, der schlechteste 06.08. im Jahr 1992 mit -2,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.08. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.08.)


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    Autor: Börse Geschichte

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